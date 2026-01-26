Landau – Vortrag zum Thema Patientenverfügung am Montag, 16. Februar, im Diakonissen Bethesda Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Städtische Beauftragte für die Belange älterer Menschen und Fachkraft Gemeindeschwesterplus laden ein: Vortrag zum Thema Patientenverfügung am Montag, 16. Februar, im Diakonissen Bethesda Landau

Was passiert, wenn man nach einem Unfall oder aufgrund einer schweren Erkrankung nicht mehr selbst über medizinische Behandlungen oder persönliche Angelegenheiten entscheiden kann? Mit diesen wichtigen Fragen beschäftigt sich ein Informationsvortrag am Montag, 16. Februar, zum Thema Patientenverfügung, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Diakonissen Bethesda Landau in der Bodelschwinghstraße 27 in Landau. Organisiert wird der Vortrag von Ulrike Sprengling, städtische Beauftragte für die Belange älterer Menschen, und Claudia Sarter, Fachkraft Gemeindeschwesterplus, in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Referent Kai Prowald von der Verbraucherzentrale erläutert verständlich und praxisnah, was eine Patientenverfügung ist, welche Inhalte sie haben sollte und wie sie im Ernstfall angewendet wird. Ziel des Vortrags ist es, Bürgerinnen und Bürger – insbesondere ältere Menschen – dabei zu unterstützen, frühzeitig Vorsorge zu treffen und die eigenen Wünsche klar zu formulieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung bei Claudia Sarter wird gebeten, entweder telefonisch unter 0 15 90/40 20 788 oder per E-Mail an gemeindeschwester.plus@sozialstation-landau.de.

Bildunterschrift: Im Bethesda Landau in der Bodelschwinghstraße 27 geht es am 16. Februar um das Thema Patientenverfügung. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 10:54