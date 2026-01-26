Landau – Motorräder, Mitmenschlichkeit und eine Idee mit Wirkung

Knöringen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit mehr als einem Jahrzehnt verbindet die Initiative „Harley Davidson riding Santas“ motorisierte Leidenschaft mit gelebtem Ehrenamt. Was einst mit einer Idee zum Nikolaustag begann, ist heute ein fester Bestandteil der regionalen Spendenkultur.Als Patric / k Kuntz am 6. Dezember vor elf Jahren seinem Herzen folgte, konnte er kaum ahnen, welche Dimension sein Engagement einmal annehmen würde. Aus einer spontanen Idee zum Nikolaustag entstand eine Bewegung, die inzwischen weit über die Region hinausstrahlt und jährlich immer mehr Nacheifere in anderen Regionen und Bundesländern bekommt. Die von Kuntz initiierte Initiative der „Harley Davidson riding Santas“ vereint Gleichgesinnte, die nicht nur auf schweren Maschinen unterwegs sind, sondern auch mit großer Entschlossenheit für den guten Zweck eintreten.Die diesjährige 10-Sterne-Jubiläumstour markierte einen besonderen Meilenstein. Mit nahezu 50 einzelnen Aktionen stellte sie eine logistische Meisterleistung dar – getragen von einem außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz des gesamten Teams. Ohne die Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau, wäre dieses Engagement, wie Kuntz betonte, nicht möglich gewesen.Im Laufe der Jahre ist die Santa-Gemeinschaft zu einer festen Größe im Ehrenamt geworden: eine „Rockerbande mit ehrenamtlichen Engagement“, wie es Interviewpartnerin in der am 2. Advent bundesweit ausgestrahltem ARD Brisant Sendereihe formulierte, die mit Ausdauer und bemerkenswerter Verlässlichkeit sich für den guten Zweck einsetzen. Dass diese Haltung Früchte trägt, zeigt die Bilanz eindrucksvoll. Seit der ersten Kontaktaufnahme mit dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen wurden mehr als 942.000 Euro an Spenden von Patrick Kuntz und seine Santas gesammelt. Allein im Rahmen der aktuellen 10 Sterne Tour im Jahr 2025 kamen 202.000 Euro hinzu.

Anja Hermann, Geschäftsführerin des Kinderhospizes Sterntaler, dankte Patrick Kuntz ausdrücklich dafür, dass er sich vor elf Jahren in Dudenhofen über Unterstützungsmöglichkeiten informierte – ein Schritt, der für viele Familien bis heute konkrete Hilfe bedeutet. Auch Landrat Dietmar Seefeldt würdigte das außergewöhnliche Engagement von Kuntz und seinen zahlreichen Helfern. Die Kreisverwaltung unterstütze die Initiative gerne bei Genehmigungen und organisatorischen Fragen, erklärte Seefeldt. Darüber hinaus lasse er es sich nicht nehmen, sich jedes Jahr auch persönlich an der Spendenaktion zu beteiligen.So steht die Geschichte der Harley Davidson Santas exemplarisch für bürgerschaftliches Engagement, das aus einer Idee erwächst – und über Jahre hinweg Wirkung entfaltet.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:00