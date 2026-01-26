  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
26.01.2026, 18:00 Uhr

Landau – Motorräder, Mitmenschlichkeit und eine Idee mit Wirkung

Mrn news platzhalter logo 5Knöringen / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit mehr als einem Jahrzehnt verbindet die Initiative „Harley Davidson riding Santas“ motorisierte Leidenschaft mit gelebtem Ehrenamt. Was einst mit einer Idee zum Nikolaustag begann, ist heute ein fester Bestandteil der regionalen Spendenkultur.Als Patric / k Kuntz am 6. Dezember vor elf Jahren seinem Herzen folgte, konnte er kaum ahnen, welche Dimension sein Engagement einmal annehmen würde. Aus einer spontanen Idee zum Nikolaustag entstand eine Bewegung, die inzwischen weit über die Region hinausstrahlt und jährlich immer mehr Nacheifere in anderen Regionen und Bundesländern bekommt. Die von Kuntz initiierte Initiative der „Harley Davidson riding Santas“ vereint Gleichgesinnte, die nicht nur auf schweren Maschinen unterwegs sind, sondern auch mit großer Entschlossenheit für den guten Zweck eintreten.Die diesjährige 10-Sterne-Jubiläumstour markierte einen besonderen Meilenstein. Mit nahezu 50 einzelnen Aktionen stellte sie eine logistische Meisterleistung dar – getragen von einem außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz des gesamten Teams. Ohne die Unterstützung seiner Familie, insbesondere seiner Frau, wäre dieses Engagement, wie Kuntz betonte, nicht möglich gewesen.Im Laufe der Jahre ist die Santa-Gemeinschaft zu einer festen Größe im Ehrenamt geworden: eine „Rockerbande mit ehrenamtlichen Engagement“, wie es Interviewpartnerin in der am 2. Advent bundesweit ausgestrahltem ARD Brisant Sendereihe formulierte, die mit Ausdauer und bemerkenswerter Verlässlichkeit sich für den guten Zweck einsetzen. Dass diese Haltung Früchte trägt, zeigt die Bilanz eindrucksvoll. Seit der ersten Kontaktaufnahme mit dem Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen wurden mehr als 942.000 Euro an Spenden von Patrick Kuntz und seine Santas gesammelt. Allein im Rahmen der aktuellen 10 Sterne Tour im Jahr 2025 kamen 202.000 Euro hinzu.
Anja Hermann, Geschäftsführerin des Kinderhospizes Sterntaler, dankte Patrick Kuntz ausdrücklich dafür, dass er sich vor elf Jahren in Dudenhofen über Unterstützungsmöglichkeiten informierte – ein Schritt, der für viele Familien bis heute konkrete Hilfe bedeutet. Auch Landrat Dietmar Seefeldt würdigte das außergewöhnliche Engagement von Kuntz und seinen zahlreichen Helfern. Die Kreisverwaltung unterstütze die Initiative gerne bei Genehmigungen und organisatorischen Fragen, erklärte Seefeldt. Darüber hinaus lasse er es sich nicht nehmen, sich jedes Jahr auch persönlich an der Spendenaktion zu beteiligen.So steht die Geschichte der Harley Davidson Santas exemplarisch für bürgerschaftliches Engagement, das aus einer Idee erwächst – und über Jahre hinweg Wirkung entfaltet.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com