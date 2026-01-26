Landau – Job | Familie | Karriere: Optimismus tut gut

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der erste Vortrag in diesem Jahr der digitalen Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für gleiche Chancen im Beruf der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) widmet sich am 3. Februar dem Thema „Optimismus tut gut – Mit positivem Denken Herausforderungen meistern“. In diesem virtuellen Workshop erfahren die Teilnehmenden zwischen 9 und 11 Uhr, wie sie auch eine schwierige Lebenssituation zum Positiven beeinflussen können und so den Herausforderungen des Lebens besser gewachsen sind.

Denn Optimismus ist nicht nur eine Lebenseinstellung, sondern eine Fähigkeit, die man erlernen und trainieren kann. So wird unter anderem erklärt, wie man

negative Glaubenssätze auflöst,

die innere Stärke und Selbstwirksamkeit festigt,

mit schwierigen Situationen und Emotionen umgeht,

mehr Lebensfreude gewinnt.

Praktische Übungen und leicht umsetzbare Tipps zeigen, wie das Denken bewusst in eine positive Richtung gelenkt werden kann, damit sich das Wohlbefinden steigern lässt.

Die Teilnahme, für die ein internetfähiges Gerät benötigt wird, ist kostenfrei, den Zugangslink zur virtuellen Plattform erhalten die Teilnehmenden nach der Anmeldung, die über folgende Internetseite erfolgt:

https://eveeno.com/job-familie-karriere

Eine Übersicht des kompletten Vortragsprogramms der Informationsreihe „Job | Familie | Karriere“ für das Jahr 2026 findet sich auf der Internetseite

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/bca-angebote

Fragen zu den Vorträgen beantwortet Sandra Welsch, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Landau, unter der Telefonnummer 06341 958 660 oder per Mail an Landau.bca@arbeitsagentur.de.

Quelle:Bundesagentur für Yrbeit Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 10:53