26.01.2026, 18:09 Uhr

Hockenheim – Veranstaltungen der Stadtbibliothek im Februar

Mrn news platzhalter logo 5Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Hockenheim informiert über die aktuellen Termine. Denn auch im Februar 2026 finden wieder Veranstaltungen für Leseratten und Filmliebhaber jeden Alters statt.

Spielenachmittag für Senioren

Die Stadtbibliothek lädt in Kooperation mit dem Seniorenbüro herzlich zum Spielenachmittag für Seniorinnen und Senioren ein. Am Mittwoch, den 4. Februar, ab 15:30 Uhr wird in der Zehntscheune gemeinsam gespielt, gelacht und geplaudert. Es stehen viele Spiele zur Auswahl bereit, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können gerne ihr Lieblingsspiel mitbringen. Für das leibliche Wohl ist mit einer Tasse Kaffee gesorgt.

Bilderbuchkino

Am Samstag, den 7. Februar, um 10:30 Uhr zeigen die Vorlesepaten der Stadtbibliothek das Bilderbuchkino „Oh wie schön, ein Pinguin!“: „Als Eisbär eine Pinguin-Anzeige in der Zeitung entdeckt, verschwendet er keine Zeit und bestellt sich sein eigenes Haustier. Er ist begeistert von seinem neuen Freund, aber Pinguin scheint nicht ganz so zufrieden zu sein. Obwohl es schwer zu sagen ist – er ist nicht sehr gesprächig.“
Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Am Samstag, den 14. und Dienstag, den 17. Februar bleibt die Stadtbibliothek wegen des Fastnachtsumzugs geschlossen.

Kahoot-Quiz
Bei einem spannenden Kahoot-Quiz für Kinder ab 10 Jahren können am Mittwoch, den 18. Februar, um 16 Uhr junge Quizfans ihr Wissen testen und gemeinsam rätseln. Spiel, Spaß und knifflige Fragen stehen dabei im Mittelpunkt. Die Teilnahme ist kostenlos, es muss ein internetfähiges Mobilgerät mitgebracht werden. Anmeldung erforderlich.

Zehntscheunenkino – Überraschungsfilm für Erwachsene

Am Donnerstag, den 19. Februar, findet das Zehntscheunenkino für Erwachsene statt. Die Teilnehmenden genießen einen spannenden Film in gemütlicher Atmosphäre – mit Popcorn und Getränken. Die kostenlosen Kinokarten können drei Wochen vor der Veranstaltung an der Kundentheke abgeholt werden. Beginn ist um 19:00 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr.

Am Donnerstag, den 26. Februar, um 17:30 Uhr findet der monatliche Buchtreff in der Leseecke im 1. OG der Stadtbibliothek Hockenheim statt. Lesebegeisterte treffen sich, um sich über Bücher auszutauschen, die ihnen besonders gefallen haben. Es ist eine gute Gelegenheit, neue Leseempfehlungen zu bekommen und Gleichgesinnte zu treffen.

Ein Bilderbuch zum Mitfiebern

Am Samstag, den 28. Februar, um 10:30 Uhr lesen unsere Vorlesepaten das Bilderbuch „Der kleine Ritter Zartbitter“ vor: „Eine außergewöhnliche Rittergeschichte, die zeigt, dass sich wahre Stärke durch Herzlichkeit und Mitgefühl zeigt. Der kleine Ritter Zartbitter ist anders als die anderen Ritter auf Burg Schwarzenstein – sehr zum Leidwesen seines Vaters Ritter Reibeisen. Als er bei einem Turnier lieber eine Raupe rettet, statt mit der Lanze zu kämpfen, wird der kleine Ritter von allen ausgelacht. Zusammen mit seinem Pony Ronnie Wohlgemuth bricht der kleine Ritter Zartbitter auf, um herauszufinden, wie er ein richtiger Ritter werden kann. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren geeignet und kann kostenlos ohne Voranmeldung besucht werden. Im Anschluss erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Stempelheft.

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:09

﻿

