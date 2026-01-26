Hettenleidelheim – Transporter nicht versichert

Hettenleidelheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei kontrollierte heute (26.01.25) gegen 01:10 Uhr einen Transporter. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass dessen Versicherungsschutz seit etwa fünf Monaten erloschen ist. Der 43 Jahre alte Fahrer durfte dementsprechend nicht mehr weiterfahren. Gegen ihn und den Fahrzeughalter wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.
Quelle
Polizeiinspektion Grünstadt
Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 10:54