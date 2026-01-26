Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Fachbereich der Wirtschaftsförderung Bergstraße zeigt den Nibelungensteig auf dem Mundologia Festival in Freiburg. Gäste erhalten persönliche Etappenempfehlungen, Tipps zur Tourenvorbereitung und Einblicke in einen der anspruchsvollsten Fernwanderwege im OdenwaldDie Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) ist vom 30. Januar bis 1. Februar erneut mit einem Stand auf dem Mundologia Festival im Konzerthaus Freiburg vertreten. Bereits zum dritten Mal in Folge präsentiert sie dort den zertifizierten Fernwanderweg Nibelungensteig und stößt damit Jahr für Jahr beim Publikum auf großes Interesse. Das Mundologia Festival verbindet ein renommiertes Vortragsfestival mit einer Messe für Reisen, Outdoor und Fotografie und gilt als feste Größe in der Szene. Im Rahmen der begleitenden Messe im Konzerthaus Freiburg informiert die Tourismusagentur umfassend über den Nibelungensteig, der mit seinen sportlichen Etappen, abwechslungsreichen Landschaften und kulturhistorischen Bezügen zu den bekanntesten Wanderwegen im Odenwald zählt.

Am Stand im Konzerthaus erhalten Besucherinnen und Besucher individuelle Beratung zur Etappenplanung, Empfehlungen zu Übernachtungsmöglichkeiten sowie praxisnahe Hinweise zur Vorbereitung einer mehrtägigen Wanderung. Damit richtet sich das Angebot sowohl an erfahrene Weitwandernde als auch an Interessierte, die sich erstmals mit dem Nibelungensteig befassen.

„Das persönliche Gespräch ist für viele Gäste ein entscheidender Mehrwert. Wir können auf dem Mundologia Festival gezielt auf Fragen eingehen und aus erster Hand bei der Planung unterstützen“, sagt Simone Paepke, Leiterin der WFB-Tourismusagentur und der Tourist-Information NibelungenLand in Lorsch. „Dass wir bereits im dritten Jahr eingeladen sind und jedes Mal auf so viel Resonanz stoßen, bestätigt den hohen Stellenwert des Nibelungensteigs innerhalb der Outdoor-Community.“Mit ihrer Präsenz auf dem Mundologia Festival unterstreicht die WFB-Tourismusagentur ihre kontinuierlichen Aktivitäten zur Vermarktung des Fernwanderwegs und zur Positionierung der Region als attraktive Destination für anspruchsvolle Wanderurlaube.

Info: Wissenswertes über den Nibelungensteig finden Sie im Internet unter www.nibelungensteig.de.

Informationen über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 17:45