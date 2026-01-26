Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Landtagswahl in Baden-Württemberg findet am Sonntag, 8. März 2026, statt. Die Wahlbenachrichtigungen werden ab dem heutigen Montag, 26. Januar, versandt. Allen wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern, die ins Wählerverzeichnis eingetragen sind, wird bis spätestens 15. Februar 2026 eine Wahlbenachrichtigung zugestellt. Aus technischen Gründen kann es vorkommen, dass Personen im selben Haushalt zu unterschiedlichen Zeiten ihre Wahlbenachrichtigungen zugestellt bekommen.

Die Stadt Heidelberg bittet daher darum, bis zum 15. Februar 2026 von Anfragen abzusehen, die sich auf nicht zugestellte Wahlbenachrichtigungen beziehen. Wer nach diesem Stichtag keine Benachrichtigung erhalten hat, aber wahlberechtigt ist, sollte sich umgehend bei der Wahldienststelle im Amt für Bürgerdienste und Zuwanderung unter der Telefonnummer 06221 58-42220 melden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 19:17