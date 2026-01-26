  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Jugend forscht 2026: Regionalwettbewerb Nordbaden erneut an der SRH University

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar/red&ak) – Bereits zum zweiten Mal präsentieren junge Wissenschaftler:innen ihre Projekte im Rahmen von Jugend forscht am SRH Campus Heidelberg. 108 Schüler:innen nehmen mit 51 Projekten am Regionalwettbewerb Nordbaden teil – am 25. Februar ist auch die Öffentlichkeit zum Besuch eingeladen. Die SRH University richtet 2026 zum zweiten Mal den Regionalwettbewerb Nordbaden von Jugend forscht aus und unterstreicht damit ihr Engagement für die Förderung junger Talente in Wissenschaft, Technik und Innovation. Der Wettbewerb findet am 24. und 25. Februar 2026 auf dem SRH Campus Heidelberg in der Ludwig-Guttmann-Straße 6 in Heidelberg-Wieblingen statt.

Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik und Technik. Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig für Forschung zu begeistern und ihnen eine Bühne zu bieten, um ihre innovativen Projekte in Disziplinen wie Biologie, Chemie, Physik, Mathematik, Technik und Arbeitswelt zu präsentieren.

In diesem Jahr nehmen 108 Schüler:innen mit 51 Projekten am Regionalwettbewerb Nordbaden teil. Am 25. Februar 2026 ist der Wettbewerb von 09:00 bis 12:00 Uhr auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Besucher:innen können die kreativen und zukunftsweisenden Arbeiten der teilnehmenden Schüler:innen kennenlernen und mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs ins Gespräch kommen.

„Die Förderung junger Wissenschaftler:innen ist ein zentraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses als Hochschule. Wir freuen uns sehr, Jugend forscht erneut bei uns begrüßen zu dürfen und jungen Talenten eine inspirierende Plattform zu bieten“, betont Prof. Dr. habil. Claudia Luck-Sikorski, Vice-Rector Research and Transfer der SRH University.

Als bundesweit aufgestellte Hochschule mit einem starken Profil u.a. in den Bereichen Technik, Nachhaltigkeit und Innovation sowie praxisorientierter Lehre schafft die SRH University ein Umfeld, in dem junge Menschen ihre Neugier und ihr Potential entfalten können. Damit bildet sie den optimalen Rahmen für die Austragung von Jugend forscht.

SRH University

Die SRH University ist eine private Hochschule mit bundesweit 18 Standorten, knapp 11.000 Studierenden aus über 140 Ländern und einem Angebot von rund 120 Studiengängen. Sie gehört zum gemeinnützigen Stiftungskonzern SRH, einem der größten Bildungs- und Gesundheitsanbieter Deutschlands.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Hochschulbildung strebt die SRH University an, den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen und Fachkräfte von morgen auszubilden. Die SRH University legt großen Wert auf Offenheit, Vielfalt und zeitgemäße Bildungskonzepte, die Präsenz- und Online-Lehre miteinander kombinieren. Gemeinsam mit der SRH Fernhochschule – The Mobile University und der EBS Universität für Wirtschaft und Recht studieren aktuell über 20.000 Studierende an den Hochschulen der SRH.

SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit

Als Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheit begleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaft fürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hin zu einem selbstbestimmten Leben. Mit rund 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 1,2 Mio. Kunden erwirtschaften wir einen Umsatz von fast 1,5 Mrd. Euro (2024).

Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitz der SRH ist Heidelberg.

Quelle: SRH University

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 17:29

