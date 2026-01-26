

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg setzt die Umgestaltung der Eppelheimer Straße im Rahmen der Bahnstadtentwicklung fort. Der Bereich von der Czernybrücke bis auf Höhe des Luxor-Kinos ist bereits fertiggestellt. Ab Januar 2026 wird nun der Abschnitt zwischen Kölle Zoo und Bauhaus weiter ausgebaut. Baustart der Maßnahme ist am Mittwoch, 28. Januar 2026. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund zwei Jahre dauern.

Anlass

Die Eppelheimer Straße ist nicht nur eine der wichtigen innerstädtischen Straßenverbindungen, sondern auch die Hauptversorgungstrasse der Stadtwerke Heidelberg mit Starkstrom-, Gashochdruck- und Fernwärmeleitungen. Die Trassen dieser Medien bedürfen der Neuordnung und auch der Straßenverlauf ist entsprechend an die Rahmenplanung Bahnstadt anzupassen.

Was passiert?

Der Abschnitt der Eppelheimer Straße zwischen Bauhaus und Kölle Zoo muss vollständig erneuert und trassiert werden. Im Rahmen der Maßnahme werden zudem der bestehende Kanal erweitert, die Stromversorgung und Medienträger erneuert sowie der Straßenkörper vollständig neu aufgebaut und bestehende Höhenunterschiede ausgeglichen. Im ersten Bauabschnitt wird der Höhenunterschied auf Höhe des Bauhauses mit einer Bodenauffüllung ausgeglichen und die Kreuzung Eppelheimer Straße/Henkel-Teroson-Straße neugestaltet. Zudem entsteht die neue Rachel-Carson-Straße, die künftig auf Höhe des Bauhaus-Parkplatzes die Eppelheimer Straße mit dem Langer Anger zur Erschließung der angrenzenden Baufelder verbindet. Die Eppelheimer Straße wird in diesem Bereich barrierefrei ausgebaut. Zusätzlich wird der Lückenschluss von der Eppelheimer Straße Richtung Pfaffengrund/Eppelheim hergestellt.

Umgehungsstraßen sichern Verkehrsfluss

Während der gesamten Bauzeit bleibt die Eppelheimer Straße weiterhin befahrbar. Zum Baustart am 28. Januar 2026 wird der Verkehr über eine eigens eingerichtete südliche Umgehungsstraße geführt, sodass der Verkehrsfluss in beide Richtungen aufrechterhalten werden kann. Der Durchgangsverkehr wird um das gesamte Baufeld herumgeführt. Ergänzend kann auch die nördlich der Eppelheimer Straße verlaufende Umgehungsstraße (für die Arbeiten an der Fernwärmetrasse) mit Zufahrt zum Bauhaus und Tankturm genutzt werden. Die Erreichbarkeit der ansässigen Gewerbebetriebe wird während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Ebenfalls wird der Anschluss Pfaffengrund/Diebsweg über die südliche Umgehungsstraße im Einbahnstraßenbetrieb in Richtung Westen geöffnet.

Hintergrund: Eppelheimer Straße

Die Umgestaltung der Eppelheimer Straße verfolgt das Ziel, die wichtige Verkehrsachse dauerhaft zu modernisieren und sicherer sowie komfortabler für alle Verkehrsteilnehmenden zu machen. Dazu gehören die Erneuerung und Verbreiterung der Rad- und Gehwege, der barrierefreie Ausbau der Straße sowie eine gestalterische Aufwertung durch eine Vielzahl von neuen Baumpflanzungen. Parallel modernisieren die Stadtwerke Heidelberg die technische Infrastruktur, erneuern das Leitungsnetz und verbessern die Straßenbeleuchtung.

Ein wichtiger Schritt in diesem Gesamtprozess wurde bereits von Juni bis Oktober 2025 umgesetzt: In diesem Zeitraum tauschten die Stadtwerke Heidelberg acht Fernwärme-Kompensatoren der unter der Eppelheimer Straße verlaufenden Hauptfernwärmetrasse aus, über die große Teile der östlichen Stadt mit Wärme versorgt werden. Diese Arbeiten waren notwendig, um die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der Fernwärmeversorgung langfristig zu gewährleisten und die Trasse für die kommenden Jahre zukunftsfähig aufzustellen.

Weitere Infos im Internet unter www.heidelberg.de/eppelheimerstrasse.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:54