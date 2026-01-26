  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

4096 2731 max (1)ZZZ
26.01.2026, 18:54 Uhr

Heidelberg – Eppelheimer Straße wird zwischen Bauhaus und Kölle Zoo umgestaltet

4096 2731 max (1)ZZZ
Machten sich vor Ort ein Bild von der Baumaßnahme Eppelheimer Straße (von links): Klaus-Peter Hofbauer (Leiter Tiefbauamt), Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, Gerald Dietz (Geschäftsstelle Bahnstadt), Falk Günther (Geschäftsführer Stadtwerke Heidelberg Netze) und Stefan Ziemer (Tiefbauamt). Foto:Philipp Rothe

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg setzt die Umgestaltung der Eppelheimer Straße im Rahmen der Bahnstadtentwicklung fort. Der Bereich von der Czernybrücke bis auf Höhe des Luxor-Kinos ist bereits fertiggestellt. Ab Januar 2026 wird nun der Abschnitt zwischen Kölle Zoo und Bauhaus weiter ausgebaut. Baustart der Maßnahme ist am Mittwoch, 28. Januar 2026. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund zwei Jahre dauern.

Anlass

Die Eppelheimer Straße ist nicht nur eine der wichtigen innerstädtischen Straßenverbindungen, sondern auch die Hauptversorgungstrasse der Stadtwerke Heidelberg mit Starkstrom-, Gashochdruck- und Fernwärmeleitungen. Die Trassen dieser Medien bedürfen der Neuordnung und auch der Straßenverlauf ist entsprechend an die Rahmenplanung Bahnstadt anzupassen.

Was passiert?

Der Abschnitt der Eppelheimer Straße zwischen Bauhaus und Kölle Zoo muss vollständig erneuert und trassiert werden. Im Rahmen der Maßnahme werden zudem der bestehende Kanal erweitert, die Stromversorgung und Medienträger erneuert sowie der Straßenkörper vollständig neu aufgebaut und bestehende Höhenunterschiede ausgeglichen. Im ersten Bauabschnitt wird der Höhenunterschied auf Höhe des Bauhauses mit einer Bodenauffüllung ausgeglichen und die Kreuzung Eppelheimer Straße/Henkel-Teroson-Straße neugestaltet. Zudem entsteht die neue Rachel-Carson-Straße, die künftig auf Höhe des Bauhaus-Parkplatzes die Eppelheimer Straße mit dem Langer Anger zur Erschließung der angrenzenden Baufelder verbindet. Die Eppelheimer Straße wird in diesem Bereich barrierefrei ausgebaut. Zusätzlich wird der Lückenschluss von der Eppelheimer Straße Richtung Pfaffengrund/Eppelheim hergestellt.

Umgehungsstraßen sichern Verkehrsfluss

Während der gesamten Bauzeit bleibt die Eppelheimer Straße weiterhin befahrbar. Zum Baustart am 28. Januar 2026 wird der Verkehr über eine eigens eingerichtete südliche Umgehungsstraße geführt, sodass der Verkehrsfluss in beide Richtungen aufrechterhalten werden kann. Der Durchgangsverkehr wird um das gesamte Baufeld herumgeführt. Ergänzend kann auch die nördlich der Eppelheimer Straße verlaufende Umgehungsstraße (für die Arbeiten an der Fernwärmetrasse) mit Zufahrt zum Bauhaus und Tankturm genutzt werden. Die Erreichbarkeit der ansässigen Gewerbebetriebe wird während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Ebenfalls wird der Anschluss Pfaffengrund/Diebsweg über die südliche Umgehungsstraße im Einbahnstraßenbetrieb in Richtung Westen geöffnet.

Hintergrund: Eppelheimer Straße

Die Umgestaltung der Eppelheimer Straße verfolgt das Ziel, die wichtige Verkehrsachse dauerhaft zu modernisieren und sicherer sowie komfortabler für alle Verkehrsteilnehmenden zu machen. Dazu gehören die Erneuerung und Verbreiterung der Rad- und Gehwege, der barrierefreie Ausbau der Straße sowie eine gestalterische Aufwertung durch eine Vielzahl von neuen Baumpflanzungen. Parallel modernisieren die Stadtwerke Heidelberg die technische Infrastruktur, erneuern das Leitungsnetz und verbessern die Straßenbeleuchtung.

Ein wichtiger Schritt in diesem Gesamtprozess wurde bereits von Juni bis Oktober 2025 umgesetzt: In diesem Zeitraum tauschten die Stadtwerke Heidelberg acht Fernwärme-Kompensatoren der unter der Eppelheimer Straße verlaufenden Hauptfernwärmetrasse aus, über die große Teile der östlichen Stadt mit Wärme versorgt werden. Diese Arbeiten waren notwendig, um die Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der Fernwärmeversorgung langfristig zu gewährleisten und die Trasse für die kommenden Jahre zukunftsfähig aufzustellen.

Weitere Infos im Internet unter www.heidelberg.de/eppelheimerstrasse.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 18:54

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • EVENTEMPFEHLUNGEN

    • Veranstaltungstipps

    Kalender anzeigen

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com