Eberbach – Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke – Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagnachmittag klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Wohnanschrift eines 21-Jährigen und gaukelte vor, dass er ein Mitarbeiter der Stadtwerke sei. Der Unbekannte legitimierte sich gegen 16:00 Uhr mit einem gefälschten Ausweis der Stadtwerke, um im weiteren Verlauf des Gesprächs an persönliche Daten des Bewohners zu gelangen und Zutritt zur Wohnung in der Straße Untere Talstraße zu erhalten.Der vermeintliche Mitarbeiter hat sich hierfür zunächst nach Kundendaten und Stromrechnungen des jungen Mannes erkundigt. Da diesem der Sachverhalt jedoch suspekt vorkam, verneinte der 21-Jährige den Zutritt sowie jegliche Auskünfte. Anschließend verständigte er die Polizei.

Die unbekannte Person konnte wie folgt beschrieben werden:

– männlich,

– circa 25 Jahre bis 30 Jahre alt,

– dunkle, kurze Haare,

– trug einen Bart.

Bekleidet war er mit einer grau/schwarzen Jogginghose, einer weißen Daunenjacke sowie Sportschuhen.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können oder denen Ähnliches widerfahren ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

– Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür

durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie

die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

– Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die

Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen

es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein

zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im

Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren

Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

– Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

– Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür

gegenseitig Beistand zu leisten.

– Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis

und rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende

Behörde an.

– Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere

Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder

„Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das

Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

– Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst

bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt

worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der

Stadtwerke.

– Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche

Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder

Lieferungen gegen Zahlung.

– Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder

Besuchsbestätigungen.

– Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei

Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer

heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Informationen, wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 15:36