Bensheim – Landes-, Stadtpolizei und Ordnungsamt kontrollieren gemeinsam – Unerlaubtes Messer sichergestellt, Alkohol am Steuer und Verstöße in Gaststätten

Bensheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag (23.01.) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Bergstraße in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei und dem Ordnungsamt Bensheim Kontrollen in Bensheim durch. Einer der Schwerpunkte lag am Bahnhof. Hier wurden insgesamt 50 Personen genauer unter die Lupe genommen. Im Zuge der Kontrollen stellten die Ordnungshüter bei einem Mann ein unerlaubtes Messer sicher. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem wurde einer der Überprüften von der Staatsanwaltschaft wegen eines Ermittlungsverfahrens gesucht. Er wurde nach Feststellung einer ladungsfähigen Anschrift wieder auf freien Fuß gesetzt. In den Nachmittagsstunden führten die Einsatzkräfte zudem Verkehrskontrollen im „Berliner Ring“, in Höhe der Weststadthalle durch. Ein Atemalkoholtest bei einem 59 Jahre alten Autofahrer zeigte knapp eine Promille an. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In den Abendstunden führten die Ordnungshüter schließlich Gaststätten- und Spielothekenkontrollen in der Innenstadt durch. Hierbei wurden diverse gewerberechtliche Verstöße, wie verschlossene und blockierte Notausgänge, Hygienemängel, inklusive einer Ratte in der Küche, fehlende Beschilderungen, fehlende Kohlenmonoxid-Melder sowie Verstöße gegen die Aufsichtspflicht der betriebenen Glückspielautomaten festgestellt. Die Beamten beschlagnahmten rund zwei Kilogramm Shisha-Tabak wegen fehlender oder beschädigter Steuersiegel.

Entsprechende Verfahren gegen die Betreiber der Gaststätten wurden eingeleitet.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte bei den Kontrollmaßnahmen 124 Personen und 18 Fahrzeuge. Die gemeinsamen Kontrollen in der werden weiterhin fortgesetzt.

Quelle

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 26. Januar 2026, 11:40