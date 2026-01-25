  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

2026 01 25 Einsatz Bergstraße Weinheim Samstag 24 01
25.01.2026, 19:44 Uhr

Weinheim – Zimmerbrand, Brandmeldeanlage und Gasgeruch beschäftigen Feuerwehr

2026 01 25 Einsatz Bergstraße Weinheim Samstag 24 01Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – [RM] Mehrere Einsätze innerhalb von 24 Stunden – Von Freitagmittag bis in die Nacht auf Samstag war die Weinheimer Feuerwehr mehrfach gefordert. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Weinheim gegen 2:30 Uhr zu einem Zimmerbrand in die Bergstraße alarmiert. Anwohner hatten Brandgeruch wahrgenommen
und eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung gemeldet.

Die Feuerwehr Weinheim rückte mit den Abteilungen Stadt, Lützelsachsen-Hohensachsen und Sulzbach aus. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst und die Polizei.
Polizeibeamte verschafften sich im Rahmen der Erkundung Zugang zur betroffenen Wohnung und retteten eine Person aus der verrauchten Wohnung. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und nach der Erstversorgung vor Ort schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Parallel dazu bereitete die Feuerwehr einen Löschangriff vor. Ein Trupp unter Atemschutz ging in die Wohnung vor. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses verließen vorsorglich das Gebäude und wurden durch den Rettungsdienst betreut. Anschließend konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bei der weiteren Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um einen Entstehungsbrand handelte, den die Feuerwehr schnell löschen konnte.
Die Feuerwehr führte eine Brandnachschau durch und kontrollierte den betroffenen Bereich. Die Wohnung wurde mit einem Lüfter entraucht.
Um eine Rauchausbreitung im Treppenraum zu verhindern, setzte die Feuerwehr einen Rauchvorhang.

Während des Einsatzes war die Bergstraße zwischen Friedrichstraße und Bahnhofstraße voll gesperrt. Der Bauhof der Stadt Weinheim unterstützte nach Einsatzende mit Streusalz, damit die Straße wieder freigegeben werden konnte. Nach rund 1,5 Stunden war der Einsatz beendet.

Bereits am Freitagmittag war die Feuerwehr Weinheim mehrfach im Einsatz. Kurz vor 12:00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim mit den Abteilungen Stadt und Lützelsachsen-Hohensachsen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Fichtestraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Dunstabzugshaube nicht funktionierte. Kochdunst konnte nicht abziehen und löste einen Rauchmelder aus. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt. Der Einsatz konnte ohne weitere Maßnahmen beendet werden. Die Haustechnik übernahmnahm die Störung.

Kurz vor 13:00 Uhr wurde aus dem Ortsteil Oberflockenbach Gasgeruch in einer Grundschule gemeldet. Vorsorglich brachten die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler ins Freie. Die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach, Rippenweier und Ritschweier rückten mit Unterstützung der Abteilung Stadt aus. Die Einsatzkräfte führten Messungen durch. Es stellte sich heraus, dass die wahrgenommene optische Anzeige keinen Gasalarm signalisierte, sondern auf eine andere technische Störung zurückzuführen war. Ein Gasgeruch war nicht feststellbar. Die Messgeräte zeigten keine Gefahr an.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte konnten das Gebäude wieder betreten. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an die Haustechnik zur weiteren Klärung der technischen Störung.

Foto: Feuerwehr Weinheim, Text: Ralf Mittelbach

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 20:02

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com