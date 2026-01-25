  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Runder Tisch
25.01.2026, 3:22 Uhr

Weinheim – Der Runde Tisch wird größer – Netzwerk für „Leben mit Demenz“ erweitert seinen Sprecherkreis

Runder TischWeinheim 7 Metropolregion Rhein-Neckar – Noch mehr Präsenz beabsichtigt – Sie machen alle ihre Jobs, die anstrengend und aufreibend sind, aber zu den relevantesten der Gesellschaft zählen: In der Pflege. Sie sind in Heimen und anderen Einrichtungen tätig, im direkten Kontakt zu den Menschen, in der Verwaltung und Organisation oder der Ausbildung. Sie haben mächtig was um die Ohren. Und dennoch haben sie das Bedürfnis und nehmen sich die Zeit zur Vernetzung, die Teilnehmer am „Runden Tisch Demenz und Pflege Weinheim“.
Denn ihr gemeinsames Ziel lautet: Jede und jeder, der in Weinheim Fragen oder Beratungsbedarf bei den Themen Pflege und Demenz hat, oder auch nur zum Thema Älterwerden in der Stadt, soll einen Ansprechpartner haben.

In dieser Woche trafen sich die Mitglieder des „Runden Tischs“ im Saal der Stadtbibliothek, um die Weichen für die nächste Zeit zu stellen.

Dabei konnten die beiden Netzwerk-Sprecher Dr. Andreas Marg, Mediziner, Kreisrat und Gesundheitsexperte und Christian Rupp, Geschäftsführer des Bodelschwinghheimes, ihren Sprecherkreis erweitern. Ihm gehören jetzt außerdem an: Tanja Eisenhauer von der Sozialstation Hemsbach, Simone Gaida von der Katholischen Sozialstation Weinheim, Henning Hesselmann, Leiter der GRN-Pflege, dazu Björn Vogler vom Pflegedienst Woinem und Katja Haller, die im Rathausamt für Soziale Angelegenheiten für die Themen des Demografischen Wandels zuständig ist. „Damit sind wir noch breiter aufgestellt“, freute sich Andreas Marg.

Die Stadt gehört dem Runden Tisch ebenso an wie der Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadtseniorenrat.
Der Austausch war rege, auch durch Anregungen von Maria Auwärter, die als Seniorenbeauftragte der Stadt Sinsheim über dortige Aktivitäten berichtete. Die Akteure in Weinheim formulierten den gemeinsamen Wunsch nach einer Anlaufstation für Seniorinnen und Senioren an zentraler Stelle der Stadt, an der auch niederschwellige Beratungen zum Thema Pflege und Demenz möglich sind. Andreas Marg kündigte an, man werde sich zu Finanzierungsmöglichkeiten, etwa durch Förderungen oder Stiftungen, erkundigen.

Beim ersten großen Netzwerktreffen des Jahres tauschten sich die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen aus und besprachen ein Jahresprogramm, mit dem sie das Thema Pflege und Demenz noch weiter in der Gesellschaft verankern wollen.
Der Runde Tisch bietet zum Beispiel Workshops und Seminare für Betroffene, Angehörige und Dienstleister an, wie einen Demenzbegleiterkurs. Gemeinsam mit der Stadt, den Weinheimer Therapeuten und dem Ärzte-Netzwerk RegioMed veranstaltet der Runde Tisch auch im Zwei-Jahres-Rhythmus den großen Weinheimer Gesundheitstag, den es 2025 gegeben hat.
In diesem Jahr sind weitere Veranstaltungen für die Öffentlichkeit geplant, unter anderem wieder eine Lesung der Liedermacherin, Autorin und Therapeutin Sarah Straub sowie eine weitere Buchvorstellung und öffentlichen Vorstellungen mit dem Demenz-Parcours. Einige Themen und Veranstaltungen sollen in den Tagen rund um den „Welt-Alzheimertag“ Ende September gebündelt werden. Den Demenz-Parcours und Bilder der Ausstellung „Demensch“ können beim Runden Tisch auch ausgeliehen werden.

Infos: Koordination Demenznetzwerk „Leben mit Demenz e.V.“ Britta Müller
Telefon 06201/3899467.Mail: info@leben-mit-demenz-weinheim.de. Internet: www.leben-mit-demenz-weinheim.de

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 03:22

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com