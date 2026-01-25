Speyer – Fahren ohne Fahrerlaubnis mit manipuliertem E-Bike

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagmittag (24.01.2026) wurde durch Polizeibeamte in der Geibstraße der 43-jährige Fahrer eines sogenannten „Fat-Bikes“ kontrolliert. Hierbei ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der 43-Jährige sein Gefährt derart verändert hatte, dass dieses nun deutlich schneller fuhr als erlaubt, und dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

Gegen den 43-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sein Gefährt wurde sichergestellt.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 15:29