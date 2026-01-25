Neustadt – 150 Jahre SPD Neustadt – Ausstellung in der TSG-Halle

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – 150 Jahre. Ein stolzes Alter für einen politischen Verein. Zu ihrem 150sten Jubiläum zeigt die SPD Neustadt die spannende Geschichte der SPD und der SPD Neustadt in einer Ausstellung. Die Ausstellung, die auch eine Reise durch die Geschichte Deutschlands ist, wird am Sonntag, den 1. Februar 2026 in der Halle der TSG Neustadt in der Volksbadstraße 4 gezeigt. Ergänzt wird die Ausstellung durch Portraits von Frauen, die für die SPD und die SPD Neustadt wichtig waren. „Wir eröffnen den Tag um 11 Uhr mit einer Einführung zur Geschichte der SPD Neustadt und unserem Chor, den ‚RotTönen‘“, informiert die Co-Vorsitzende Viola Küßner in der Einladung der SPD Neustadt. Bis 17 Uhr kann die Ausstellung besucht werden. „Der Tag ist auch eine Gelegenheit, unsere Festschrift, die Michael Landgraf für den Geburtstag erstellt hat, zu bekommen“, ergänzt Co-Vorsitzender Finn Klein.

Mit der TSG-Halle konnte ein Ort gewählt werden, der für die Geschichte der SPD Neustadt Bedeutung hat. In der Zeit vor dem Dritten Reich fanden hier öffentliche Vorträge statt und auch eine größere Saalschlacht zwischen Sozialdemokraten, Kommunisten und Nationalsozialisten.

