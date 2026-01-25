Neckar-Odenwald-Kreis/Schefflenz – 100.000 € Schaden nach Brand in Transportunternehmen

Schefflenz / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Samstag, 24. Januar 2026, gegen 19:30 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch in einem Schefflenzer Transportunternehmen. Beim Eintreffen

der Einsatzkräfte standen Gegenstände auf dem Firmengelände in Vollbrand. Der Brand wurde durch die mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften im Einsatz befindliche Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. So konnte die Ausbreitung des Feuers auf ein Gebäude verhindert werden. Durch den Brand wurden neben gelagerten Gegenständen auch ein geparktes Fahrzeug sowie das Firmengebäude beschädigt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch die Rettungsdienste mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften sowie die Polizei mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Die ersten Ermittlungen hat das Polizeirevier Mosbach übernommen.

