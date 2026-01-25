Mannheim – Infotag der Popakademie Baden-Württemberg

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Tag voller Musik, Informationen und Zukunftsperspektiven: am Samstag, den 07. Februar 2026,

öffnet die Popakademie in Mannheim ihre Türen für Musikbegeisterte. Alle, die sich für ein Studium

der Populären Musik sowie der Musik- und Kreativwirtschaft interessieren, können ab 13 Uhr die

Hochschuleinrichtung kennenlernen. Am Freitag, den 06. und Samstag, den 07. Februar finden

öffentliche und kostenfreie Konzertprüfungen statt.

„Wir freuen uns, interessierte Besucher:innen im Haus willkommen zu heißen und ihnen spannende

Einblicke in das Studium der Populären Musik und der Musik- und Kreativwirtschaft zu geben. Der

Infotag ist DIE Gelegenheit, die Popakademie kennenzulernen und sich mit Mitarbeitenden,

Dozierenden und Studierenden auszutauschen“ so die beiden Geschäftsführer Michael Herberger

(Business Direktor) und Derek von Krogh (Künstlerischer Direktor).

Im Mittelpunkt stehen die drei Bachelorstudiengänge Popmusikdesign, Musikbusiness und Global

Music sowie die beiden Masterstudiengänge Popular Music und Music and Creative Industries.

Studiengangsleiter Prof. Dr. Alexander Endreß informiert über den Bachelorstudiengang

Musikbusiness. Die beiden Bachelorstudiengänge Global Music B.A. und Popmusikdesign B.A. werden

zudem vom Künstlerischen Direktor Derek von Krogh sowie Studiengangsleiter Prof. Dr. David-Emil

Wickström präsentiert. Die Masterstudiengänge werden von den Studiengangsleiterinnen Prof. Dr.

Nina Schneider (Music and Creative Industries M.A.) und Prof. Annette Marquard (Popular Music M.A.)

vorgestellt. Zudem halten Künstlerischer Direktor Derek von Krogh und Business Direktor Michael

Herberger Schnuppervorlesungen.

Für die Schwerpunkte der Studiengänge Global Music B.A., Popmusikdesign B.A. und Popular Music

M.A. werden den ganzen Tag über Hauptfachberatungen angeboten.

Darüber hinaus stehen Studierende, Dozierende und Mitarbeitende aus den Fach-, Projekt- und

Kompetenzbereichen Rede und Antwort zu den Studieninhalten, dem Bewerbungsprozess, beraten

Interessierte individuell und geben praktische Einblicke in das Studium an der Popakademie.

Seit 2003 bietet die Popakademie Baden-Württemberg als bisher einzige staatliche

Hochschuleinrichtung in Deutschland Studiengänge in den Bereichen Populäre Musik und Musik- und

Kreativwirtschaft an. Mit einer breiten Palette an Studienangeboten und einem starken Netzwerk in

der Musikbranche bietet die Popakademie seit über 20 Jahren die beste Voraussetzung für eine

erfolgreiche Karriere in der Musikwelt.

Programm und Infos: https://www.popakademie.de/de/infotag/

Über die Popakademie Baden-Württemberg: https://www.popakademie.de

