Mannheim – Fußballbegegnung SV Waldhof Mannheim gegen F.C. Hansa Rostock – Polizeiliche Einsatzbilanz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Anlässlich des Fußballspiels zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem F.C. Hansa Rostock begleitete das Polizeipräsidium Mannheim die Veranstaltung mit einer Vielzahl an Einsatzkräften. Ziel war es, einen sicheren und geordneten Ablauf des Spiels sowie der An- und Abreise der Fußballfans zu gewährleisten.

Zur Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen kamen neben mehreren Einsatzhundertschaften auch Polizeidrohnen, Polizeipferde sowie Wasserwerfer zum Einsatz. Während der Veranstaltung kam es vereinzelt zum Abbrennen von Pyrotechnik und Knallkörpern. Zudem ereignete sich ein Vorfall, bei dem zwei Heimfans in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt waren.

Im Zuge der Abreise kam es darüber hinaus zu verbalen Provokationen zwischen Angehörigen der beiden verfeindeten Fanlager. Durch konsequente Maßnahmen der Fantrennung konnten körperliche Auseinandersetzungen verhindert werden.

Polizeiführer Michael Reichert zog ein positives Fazit: „Die konsequente Präsenz der Einsatzkräfte und ein stringentes Einsatzkonzept haben dazu beigetragen, dass das Spiel insgesamt ruhig verlief. Vereinzelte Störungen konnten schnell unterbunden bzw. beseitigt werden.“

Das Polizeipräsidium Mannheim bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften sowie bei den zahlreichen friedlichen Fußballfans für ihr kooperatives Verhalten.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 19:40