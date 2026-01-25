Mannheim – Erstes Polizeifazit zur Versammlung mit 6000 Demonstranten in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim /Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) An einer angemeldeten Versammlung in der Mannheimer Innenstadt unter dem Tenor „Stoppt die Angriffe der syrischen Armee auf die kurdischen Gebiete in Nordostsyrien (Rojava)“ nahmen am Samstag in der Spitze bis zu 6000 Personen teil. Vor Versammlungsbeginn konnte eine größere Personengruppe auf dem Weg zum Versammlungsort festgestellt werden, die zum Teil vermummt war. Bei der Durchsuchung der Personen konnten pyrotechnische Gegenstände sowie ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser sichergestellt werden. Die Personen wurden von der Versammlung ausgeschlossen und mit Platzverweisen belegt. Die Versammlung begann pünktlich um 14:30 Uhr und zog im Anschluss durch die Breite Straße bis zum Alten Messplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen verlief die Versammlung ohne größere Störungen. Es kam zu einigen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz unter anderem aufgrund von Vermummungen einzelner Versammlungsteilnehmender. Gegen die Tatverdächtigen wurden hier Ermittlungsverfahren eingeleitet, die von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Aufgrund der Versammlung kam es im Bereich der Mannheimer Innenstadt in der Zeit zwischen 14 Uhr bis ca. 16 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch den öffentlichen Personennahverkehr betrafen.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 15:23