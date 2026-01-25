Ludwigshafen – Neuer Vorstand im SPD-Ortsverein Ludwigshafen Nord-West gewählt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Ludwigshafen Nord-West am 23. Januar wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Nach sechs Jahren als Vorsitzender hat Osman Gürsoy, der den Ortsverein seit 2019 geführt hat, den Vorsitz an Dolly El-Ghandour und Andreas Bauer übergeben. Beide übernehmen künftig gemeinsam die Funktion der gleichberechtigten Vorsitzenden.

Der geschäftsführende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Gisela Witt als stellvertretende Vorsitzende, Adam Yalcintas als weiterhin amtierendes Mitglied des geschäftsführenden Vorstands sowie Kristin Kaworski, die ihre Arbeit ebenfalls fortsetzt.

Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Nikolaus van den Bruck, Thomas Wolf, Stephane Fotso Kamga, Ghayyur Ahmed und Saima Mahmood gewählt.

Osman Gürsoy wird den Ortsverein auch weiterhin unterstützen und bleibt zudem in seiner Funktion als Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt aktiv. Er betonte:

„Der neue Vorstand steht für Kontinuität und Erneuerung zugleich. Gemeinsam wollen wir die soziale Entwicklung der Nördlichen Innenstadt weiter voranbringen und nah bei den Menschen bleiben.“

Beatrice Wiesner, die SPD-Landtagskandidatin für den Wahlkreis Ludwigshafen I, war bei der Mitgliederversammlung dabei, stimmte die Genossinnen und Genossen erneut auf die heiße Phase des Wahlkampfs ein und wünschte dem neuen Vorstand alles Gute und stets einen guten Draht zu den Menschen in den Ortsteilen Nord, Hemshof und West.

Quelle:

SPD-Ortsverein Ludwigshafen Nord-West

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 03:01