Ludwigshafen – HWG LU: Leistungen für morgen – nachhaltig umsetzen!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Abschlussveranstaltung des Forschungsprojekts „Nachhaltiges

Innovationsmanagement“

Auf https://nachhaltiges-innovationsmanagement.de/ finden Betriebe spannende

Unternehmens-Fallbeispiele, Innovationsmanagementmethoden und Wissen für

nachhaltigkeitsorientierte Innovation. Auf der Abschlussveranstaltung im Ministerium

für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität am 19.01.2026 zeigten das Institut für

Management und Innovation (IMI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft

Ludwigshafen und renommierte Unternehmen, wie entsprechende Lösungen gestaltet

werden können.

Ludwigshafen am Rhein, 23.01.2026: Mit der Informationsveranstaltung „Leistungen für

morgen – nachhaltig umsetzen“ fand am 19. Januar 2026 im Ministerium für Klimaschutz,

Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM) in Mainz die

Abschlussveranstaltung des angewandten Forschungsprojekts „Nachhaltiges

Innovationsmanagement“ statt.

Das im Mai 2024 begonnene Projekt wurde vom hochschulzugehörigen Institut für

Management und Innovation (IMI) durchgeführt und vom MKUEM gefördert. Darüber hinaus

wurde das Projekt ebenfalls durch die Innovationsagentur Rheinland-Pfalz sowie das

Effizienznetz Rheinland-Pfalz EffNet® unterstützt.

Im Mittelpunkt der Abschlussveranstaltung stand die Frage, wie Unternehmen –

insbesondere aus dem Mittelstand – Nachhaltigkeit systematisch in ihre

Innovationsaktivitäten integrieren können, um zukunftsfähige Produkte, Prozesse und

Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Nach Grußworten von Staatssekretär Michael Hauer vom Klimaschutzministerium (MKUEM)

sowie von Dr. Martin Hummrich vom Wirtschaftsministerium (MWVLW) Rheinland-Pfalz

stellten die Verantwortlichen des IMI – vertreten durch Projektleiter Philipp Tachkov,

Projektmitarbeiterin Eileen Basler und Institutsleiter Prof. Dr. Rainer Völker – die zentralen

Ergebnisse des Forschungsprojekts vor. Herzstück ist die kostenfrei zugängliche

Informationsplattform https://nachhaltiges-innovationsmanagement.de/, die sich

insbesondere an mittelständische Unternehmen richtet. Das Webportal bietet einen

strukturierten Zugang zu konkreten Unternehmensfallbeispielen erfolgreicher,

nachhaltigkeitsorientierter Innovationsprojekte, praxisnahen Innovationsmethoden, sowie

einem „Praxismodell des nachhaltigen Innovationsmanagements“, das Orientierung entlang

klassischer Innovationsmanagement-Elemente bietet. Die Fallbeispiele zeigen Best

Practices Unternehmen – aus Mittelstand und Konzernen – und verdeutlichen, wie

Nachhaltigkeit als strategischer Treiber für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit genutzt

werden kann. Die Inhalte sind filterbar und ermöglichen Nutzerinnen und Nutzern einen

schnellen, bedarfsgerechten Zugang zu relevanten Ansätzen. Das Angebot wird stetig

ergänzt.

„Nachhaltiges Innovationsmanagement ist eine der zentralen Antworten auf die aktuellen

Herausforderungen, wie den Klimawandel, knapper werdende Ressourcen und rasante

technologische Entwicklungen, beispielsweise im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Es ist

entscheidend für einen notwendigen Paradigmenwechsel und verbindet langfristigen

wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer sowie sozialer Verantwortung“, sagte

Klimaschutzstaatssekretär Michael Hauer. „Ziel des Nachhaltigen Innovationsmanagements

liegt in der Entwicklung und Unterstützung zukunftsweisender Geschäftsmodelle durch

unsere rheinland-pfälzischen Industrie- und mittelständischen Unternehmen und unsere

Handwerksbetriebe. Dazu bietet die zusammen mit unseren Unternehmenspartnern und der

Hochschule Ludwigshafen erstellte Plattform zur praxisorientierten Umsetzung konkreter

Unternehmensbeispiele eine ganz konkrete Unterstützung“ so Hauer weiter, der im Bereich

„Business Model Innovation“ auch persönlich einschlägige Erfahrung mit in die Veranstaltung

einbrachte.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung waren Impulsvorträge aus der

Unternehmenspraxis. Vertreterinnen und Vertreter von vier Unternehmen, die als

Praxispartner aktiv zum Forschungsprojekt beigetragen haben, gaben Einblicke in ihre

Innovationsarbeit an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit:

Dr. Jens Findeisen, Leiter Entwicklung bei der KÜBLER GmbH Energiesparende

Hallenheizungen aus Ludwigshafen, referierte zu Unterschieden und Einsparpotentialen

beim Beheizen großer Hallen im Vergleich zu klassischem Wohnungsbau, zur historischen

Entwicklung der Firma und ihrer Produkte sowie der spezifischen Innovationsaktivitäten und

betriebsinternen Strukturen, die Innovation bei der KÜBLER GmbH ermöglichen. Zudem

zeigte er auf, wie die KÜBLER GmbH mit ihrer neuesten Innovation, der FUTURA-

Hallenheizung, neue Wege geht. Diese kann mit Strom, Gas oder Wasserstoff betrieben

werden und integriert gleichzeitig die Hallenbeleuchtung.

Anja Rohr, Head of ESG Excellence der WEPA Hygieneprodukte GmbH mit Sitz in Mainz,

klärte über die Problematiken im Zusammenhang mit der Nutzung von Frischfasern in

Hygienepapieren auf und berichtete von WEPA’s innovativem Recycling-Hygienepapier aus

entsorgten Kartonagen, deren Verfügbarkeit als Recycling-Rohstoff durch den steigenden,

weltweiten Online-Handel gegeben ist. Darüber hinaus gab sie dem Publikum weitere

interessante Einblicke in weitere Innovationsmöglichkeiten, die WEPA aktuell verfolgt, wie

etwa in den Bereichen alternativer Rohstoffe (z. B. Paludi, Miscanthus) oder erweiterter

stofflicher Nutzung von Papierschlämmen im Anwendungsbereich des Möbel- und

Messebaus.

Christoph Sepp, Produktmanager Pure Water by Zahnen bei der Zahnen Technik GmbH,

Arzfeld, erläuterte, welche Lösungen für die industrielle Wasserbehandlung (z.B. in

Kläranlagen) bereitgestellt werden und machte die Bedeutung der nachhaltigkeitsorientierten

Vision („Weil jeder das Recht auf sauberes Wasser hat“) für die Unternehmensführung, –

kultur und die damit verbundenen Innovationsaktivitäten deutlich. Darüber hinaus gab er

spannende Einblicke in konkret angewandte Innovationsmethoden und daraus entstandene

Lösungen, wie etwa die Entwicklung einer Technologie für die vierte Reinigungsstufe, die

u.a. verschiedenste Spurenstoffe (z. B. Medikamentenrückstände) aus dem behandelten

Wasser entfernt.

Daniel Spang, Innovation Expert bei Corporate Innovation der RENOLIT SE, Worms,

gewährte Einblick in die strategischen Elemente sowie der Innovationsarbeit des

Unternehmens. Dabei betonte er die Bedeutung einer systematischen Herangehensweise

(z.B. mittels Stage-Gate-Prozess), um zukunftsfähige, nachhaltigkeitsorientierte Lösungen

entwickeln zu können, die am Markt bestehen können. In diesem Zusammenhang referierte

er zu konkreten nachhaltigen Innovationen wie der Entwicklung und Markteinführung einer

biobasierten PVC-Folie und gab einen Ausblick auf die Innovationspipeline.

Die spannenden Beiträge verdeutlichten anschaulich, wie nachhaltige Innovationen

erfolgreich umgesetzt werden, welche Fähigkeiten Unternehmen dafür benötigen und welche

externen wie internen Faktoren beachtet werden müssen.

Das MKUEM erhofft sich eine rege Nutzung des Webportals, insbesondere von

mittelständischen Unternehmen. „Die Beispiele im Portal zeigen, dass sich in Rheinland-

Pfalz bereits viele Unternehmen mit der Kombination von Innovation und Nachhaltigkeit

auseinandersetzen und Nachhaltigkeit nicht als Ballast durch Regulatorik empfinden,

sondern als Instrument, Innovationen so zu gestalten, dass damit ihre Wettbewerbsfähigkeit

gesichert wird“, so die ReferentInnen des MKUEM, die das Projekt begleitet haben.

Das Institut für Management und Innovation (IMI) der Hochschule für Wirtschaft und

Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen arbeitet als anwendungsorientierte betriebswirtschaftliche

Forschungs- und Transfereinrichtung seit über 20 Jahren erfolgreich mit namhaften

Unternehmenspartnern und öffentlichen Institutionen zusammen. Seit 2017 bündelt es die

Hochschulkompetenzen in den Bereichen Strategisches Management, Innovations- und

Nachhaltigkeitsmanagement sowie Business Development.

Link zum Webportal: https://nachhaltiges-innovationsmanagement.de/

