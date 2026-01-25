Ludwigshafen – HWG LU: Leistungen für morgen – nachhaltig umsetzen!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Abschlussveranstaltung des Forschungsprojekts „Nachhaltiges
Innovationsmanagement“
Auf https://nachhaltiges-innovationsmanagement.de/ finden Betriebe spannende
Unternehmens-Fallbeispiele, Innovationsmanagementmethoden und Wissen für
nachhaltigkeitsorientierte Innovation. Auf der Abschlussveranstaltung im Ministerium
für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität am 19.01.2026 zeigten das Institut für
Management und Innovation (IMI) der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen und renommierte Unternehmen, wie entsprechende Lösungen gestaltet
werden können.
Ludwigshafen am Rhein, 23.01.2026: Mit der Informationsveranstaltung „Leistungen für
morgen – nachhaltig umsetzen“ fand am 19. Januar 2026 im Ministerium für Klimaschutz,
Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz (MKUEM) in Mainz die
Abschlussveranstaltung des angewandten Forschungsprojekts „Nachhaltiges
Innovationsmanagement“ statt.
Das im Mai 2024 begonnene Projekt wurde vom hochschulzugehörigen Institut für
Management und Innovation (IMI) durchgeführt und vom MKUEM gefördert. Darüber hinaus
wurde das Projekt ebenfalls durch die Innovationsagentur Rheinland-Pfalz sowie das
Effizienznetz Rheinland-Pfalz EffNet® unterstützt.
Im Mittelpunkt der Abschlussveranstaltung stand die Frage, wie Unternehmen –
insbesondere aus dem Mittelstand – Nachhaltigkeit systematisch in ihre
Innovationsaktivitäten integrieren können, um zukunftsfähige Produkte, Prozesse und
Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Nach Grußworten von Staatssekretär Michael Hauer vom Klimaschutzministerium (MKUEM)
sowie von Dr. Martin Hummrich vom Wirtschaftsministerium (MWVLW) Rheinland-Pfalz
stellten die Verantwortlichen des IMI – vertreten durch Projektleiter Philipp Tachkov,
Projektmitarbeiterin Eileen Basler und Institutsleiter Prof. Dr. Rainer Völker – die zentralen
Ergebnisse des Forschungsprojekts vor. Herzstück ist die kostenfrei zugängliche
Informationsplattform https://nachhaltiges-innovationsmanagement.de/, die sich
insbesondere an mittelständische Unternehmen richtet. Das Webportal bietet einen
strukturierten Zugang zu konkreten Unternehmensfallbeispielen erfolgreicher,
nachhaltigkeitsorientierter Innovationsprojekte, praxisnahen Innovationsmethoden, sowie
einem „Praxismodell des nachhaltigen Innovationsmanagements“, das Orientierung entlang
klassischer Innovationsmanagement-Elemente bietet. Die Fallbeispiele zeigen Best
Practices Unternehmen – aus Mittelstand und Konzernen – und verdeutlichen, wie
Nachhaltigkeit als strategischer Treiber für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit genutzt
werden kann. Die Inhalte sind filterbar und ermöglichen Nutzerinnen und Nutzern einen
schnellen, bedarfsgerechten Zugang zu relevanten Ansätzen. Das Angebot wird stetig
ergänzt.
„Nachhaltiges Innovationsmanagement ist eine der zentralen Antworten auf die aktuellen
Herausforderungen, wie den Klimawandel, knapper werdende Ressourcen und rasante
technologische Entwicklungen, beispielsweise im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Es ist
entscheidend für einen notwendigen Paradigmenwechsel und verbindet langfristigen
wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer sowie sozialer Verantwortung“, sagte
Klimaschutzstaatssekretär Michael Hauer. „Ziel des Nachhaltigen Innovationsmanagements
liegt in der Entwicklung und Unterstützung zukunftsweisender Geschäftsmodelle durch
unsere rheinland-pfälzischen Industrie- und mittelständischen Unternehmen und unsere
Handwerksbetriebe. Dazu bietet die zusammen mit unseren Unternehmenspartnern und der
Hochschule Ludwigshafen erstellte Plattform zur praxisorientierten Umsetzung konkreter
Unternehmensbeispiele eine ganz konkrete Unterstützung“ so Hauer weiter, der im Bereich
„Business Model Innovation“ auch persönlich einschlägige Erfahrung mit in die Veranstaltung
einbrachte.
Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung waren Impulsvorträge aus der
Unternehmenspraxis. Vertreterinnen und Vertreter von vier Unternehmen, die als
Praxispartner aktiv zum Forschungsprojekt beigetragen haben, gaben Einblicke in ihre
Innovationsarbeit an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit:
Dr. Jens Findeisen, Leiter Entwicklung bei der KÜBLER GmbH Energiesparende
Hallenheizungen aus Ludwigshafen, referierte zu Unterschieden und Einsparpotentialen
beim Beheizen großer Hallen im Vergleich zu klassischem Wohnungsbau, zur historischen
Entwicklung der Firma und ihrer Produkte sowie der spezifischen Innovationsaktivitäten und
betriebsinternen Strukturen, die Innovation bei der KÜBLER GmbH ermöglichen. Zudem
zeigte er auf, wie die KÜBLER GmbH mit ihrer neuesten Innovation, der FUTURA-
Hallenheizung, neue Wege geht. Diese kann mit Strom, Gas oder Wasserstoff betrieben
werden und integriert gleichzeitig die Hallenbeleuchtung.
Anja Rohr, Head of ESG Excellence der WEPA Hygieneprodukte GmbH mit Sitz in Mainz,
klärte über die Problematiken im Zusammenhang mit der Nutzung von Frischfasern in
Hygienepapieren auf und berichtete von WEPA’s innovativem Recycling-Hygienepapier aus
entsorgten Kartonagen, deren Verfügbarkeit als Recycling-Rohstoff durch den steigenden,
weltweiten Online-Handel gegeben ist. Darüber hinaus gab sie dem Publikum weitere
interessante Einblicke in weitere Innovationsmöglichkeiten, die WEPA aktuell verfolgt, wie
etwa in den Bereichen alternativer Rohstoffe (z. B. Paludi, Miscanthus) oder erweiterter
stofflicher Nutzung von Papierschlämmen im Anwendungsbereich des Möbel- und
Messebaus.
Christoph Sepp, Produktmanager Pure Water by Zahnen bei der Zahnen Technik GmbH,
Arzfeld, erläuterte, welche Lösungen für die industrielle Wasserbehandlung (z.B. in
Kläranlagen) bereitgestellt werden und machte die Bedeutung der nachhaltigkeitsorientierten
Vision („Weil jeder das Recht auf sauberes Wasser hat“) für die Unternehmensführung, –
kultur und die damit verbundenen Innovationsaktivitäten deutlich. Darüber hinaus gab er
spannende Einblicke in konkret angewandte Innovationsmethoden und daraus entstandene
Lösungen, wie etwa die Entwicklung einer Technologie für die vierte Reinigungsstufe, die
u.a. verschiedenste Spurenstoffe (z. B. Medikamentenrückstände) aus dem behandelten
Wasser entfernt.
Daniel Spang, Innovation Expert bei Corporate Innovation der RENOLIT SE, Worms,
gewährte Einblick in die strategischen Elemente sowie der Innovationsarbeit des
Unternehmens. Dabei betonte er die Bedeutung einer systematischen Herangehensweise
(z.B. mittels Stage-Gate-Prozess), um zukunftsfähige, nachhaltigkeitsorientierte Lösungen
entwickeln zu können, die am Markt bestehen können. In diesem Zusammenhang referierte
er zu konkreten nachhaltigen Innovationen wie der Entwicklung und Markteinführung einer
biobasierten PVC-Folie und gab einen Ausblick auf die Innovationspipeline.
Die spannenden Beiträge verdeutlichten anschaulich, wie nachhaltige Innovationen
erfolgreich umgesetzt werden, welche Fähigkeiten Unternehmen dafür benötigen und welche
externen wie internen Faktoren beachtet werden müssen.
Das MKUEM erhofft sich eine rege Nutzung des Webportals, insbesondere von
mittelständischen Unternehmen. „Die Beispiele im Portal zeigen, dass sich in Rheinland-
Pfalz bereits viele Unternehmen mit der Kombination von Innovation und Nachhaltigkeit
auseinandersetzen und Nachhaltigkeit nicht als Ballast durch Regulatorik empfinden,
sondern als Instrument, Innovationen so zu gestalten, dass damit ihre Wettbewerbsfähigkeit
gesichert wird“, so die ReferentInnen des MKUEM, die das Projekt begleitet haben.
Das Institut für Management und Innovation (IMI) der Hochschule für Wirtschaft und
Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen arbeitet als anwendungsorientierte betriebswirtschaftliche
Forschungs- und Transfereinrichtung seit über 20 Jahren erfolgreich mit namhaften
Unternehmenspartnern und öffentlichen Institutionen zusammen. Seit 2017 bündelt es die
Hochschulkompetenzen in den Bereichen Strategisches Management, Innovations- und
Nachhaltigkeitsmanagement sowie Business Development.
Link zum Webportal: https://nachhaltiges-innovationsmanagement.de/
Quelle // Formatierung und Text:
Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
