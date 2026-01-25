Ludwigshafen – Ex-Waldhöfer Mete Çelik wechselt zum SV Südwest

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Hochkarätiger Neuzugang beim SV Südwest Ludwigshafen.

Dem SV Südwest Ludwigshafen ist ein echter Transfer-Coup gelungen: Der in Deutschland geborene 29-jährige Ex-Waldhöfer Mete Çelik schnürt ab sofort seine Fußballschuhe für die Blau-Weißen und verstärkt das Team mit wertvoller Profi-Erfahrung.

Perfekt gemacht wurde der Wechsel von Kerem Alkac, dem sportlichen Leiter des SV Südwest, der den Spieler bereits seit vielen Jahren persönlich kennt und den Kontakt erfolgreich herstellte.

Mete Çelik begann seine fußballerische Laufbahn in der Jugend beim TSV Langenau und TSV Neu-Ulm, ehe er 2010 in das Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart wechselte. Dort entwickelte er sich kontinuierlich weiter und feierte in der Saison 2012/13 mit der U17 des VfB Stuttgart den Gewinn der Deutschen B-Juniorenmeisterschaft. Zur Spielzeit 2015/16 rückte er in den Kader der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart auf.

Im Jahr 2015 gab Çelik mit dem VfB Stuttgart II in der 3. Liga sein Profidebüt. In der Winterpause der Saison 2016/17 wechselte er zum SV Waldhof Mannheim, mit dem er in der Saison 2019/20 den Aufstieg in die 3. Liga feierte. Insgesamt absolvierte er 66 Pflichtspiele für den SV Waldhof Mannheim.

Anschließend führte ihn sein Weg zu Ankaraspor in die türkische 2. Liga. Es folgten weitere Stationen in der zweiten und dritten türkischen Liga, ehe er 2023 aus beruflichen Gründen nach Deutschland zurückkehrte und zuletzt für den Verbandsligisten 1. FC Bruchsal aktiv war.

Auch international bringt Mete Çelik viel Erfahrung mit: Für die türkischen Nationalmannschaften der U16 bis U19 absolvierte er 24 Länderspiele.

Sportlich ist Çelik vor allem in der Defensive zu Hause, kann dank seiner Spielstärke und Übersicht jedoch auch im Mittelfeld eingesetzt werden. Er bringt Führungsqualitäten, Mentalität und reichlich Erfahrung mit.

Vorstand Serdar Gökalp und Trainer Ediz Sari zeigten sich sehr zufrieden, als der Transfer unter Dach und Fach war. Mit Mete Çelik gewinnt der SV Südwest Ludwigshafen nicht nur an Qualität, sondern setzt auch ein starkes Zeichen für die sportlichen Ambitionen des Vereins.

