Ludwigshafen – Einbruchsdiebstähle aus Kraftfahrzeugen

Ludwigshafen-Gartenstadt/Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Ludwigshafener Stadtteilen Gartenstadt und Rheingönheim zu mehreren Einbruchsdiebstählen aus Kraftfahrzeugen. Bislang unbekannte Täter schlugen Fahrzeugscheiben ein und entwendeten unter anderem hochwertige Baumaschinen. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Betroffen waren Fahrzeuge in folgende Straßen:

Römerstraße, Gänsweidestraße, Hermann-Löns-Weg, Schlehengang, Forster Straße, Hauptstraße, Gertrud-Bäumer-Straße

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 20:12