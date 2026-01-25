Hockenheim – Schwerer Unfall auf der B 39 – Beide Fahrzeugführer verletzt

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, kam es auf der B39 in Höhe Hockenheim Zentrum/Talhaus, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

(ots) Aus bislang unbekannten Gründen für ein 31-jähriger Subaru-Fahrer auf einen LKW-Ford eines 18-Jährigen auf. Hierdurch wurde der Ford nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Subaru des 31-Jährigen kollidierte aufgrund des Aufpralls zunächst ebenfalls mit der rechten Leitplanke, wurde dann in der Folge nach links abgewiesen, sodass er letztendlich mit der linken Leitplanke kollidiert und dort zum Stehen kam.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie mittels einer Fachfirma geborgen werden mussten. Aufgrund des Unfalles war die Fahrbahn stark verunreinigt, sodass diese durch eine Firma gereinigt wurde. Die B39 sowie die Abfahrt aus Richtung Talhaus waren für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten bis ca. 12:25 Uhr gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 41.000Euro.

Das Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 25. Januar 2026, 03:03