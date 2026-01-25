Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit einem ausverkauften Abschlusskonzert ging heute das diesjährige Heidelberger Frühling Streichquartettfest in der Alten Pädagogischen Hochschule Heidelberg zu Ende, das als Pionierfest seiner Art gilt. Für die vier Festivaltage mit ganztägigem Programm aus Konzerten, Workshops und einer Langen Nacht des Streichquartetts kamen neben Publikum aus Stadt und Region Quartett-Freunde aus ganz Deutschland, Schweiz, Frankreich, Niederlande oder England nach Heidelberg. Mit rund 3000 verkauften Tickets lag die Auslastung bei rund 91 Prozent. Mit dieser 22. Festivalausgabe verabschiedet sich das Festival von der Alten Pädagogischen Hochschule als langjährigem Spielort. 17 Mal hatte das Streichquartettfest seit seiner Gründung im Jahr 2005 hier stattgefunden, seit 2012 durchgehend mit Ausnahme von 2022. Im kommenden Jahr wird es seine neue Heimat im Konzerthaus Stadthalle Heidelberg finden, das am 1. Februar nach über sechs Jahren Sanierungsphase wiedereröffnet wird und auch wieder Hauptspielstätte des Heidelberger Frühling Musikfestivals 2026 vom 14. März bis 19. April ist.

Intendant Thorsten Schmidt: „Heute ist eine Ära zu Ende gegangen! Mit seiner diesjährigen Ausgabe verabschiedet sich das Heidelberger Frühling Streichquartettfest von der Alten Pädagogischen Hochschule Heidelberg als langjährigem Spielort. Die Atmosphäre war ein ideales zu Hause für das familiäre Festival: Der Saal ist wie gemacht für Kammermusik und die Festival Cafeteria war ein Begegnungsort für Künstlerinnen und Künstler mit dem Publikum. Wir danken der Pädagogischen Hochschule und ihrer Rektorin Prof. Dr. Karin Vach sehr herzlich für die langjährige Gastfreundschaft und das großartige Engagement der Mitarbeitenden in der Festivalzeit. Und wir freuen uns auf einen Neustart des Streichquartettfests im sanierten Konzerthaus Stadthalle Heidelberg 2027.“

Das Streichquartettfest blickte anlässlich des 250-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeitserklärung der USA über den Atlantik: Die amerikanischen Quartettkompositionen im Programm reflektierten das Freiheitsversprechen des Landes auf immer wieder andere Weise: vom Streichquartett Nr. 5 von Béla Bartók, ein Auftragswerk einer amerikanischen Mäzenin, das in Washington uraufgeführt wurde, über das auf Inuit- bzw. Eskimo-Melodien basierende Werk von Amy Beach aus dem Jahr 1929 bis hin zu den relativ neuen Beiträgen von John Adams oder Bryce Dessner.

Die Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 lag zeitlich zwischen Joseph Haydns „Sonnenquartetten“ von 1772 und den „Russischen Quartetten“ von 1781, in denen der Komponist die Gattung begründete und beständig weiterentwickelte. So bildeten Haydns Streichquartette den zweiten Schwerpunkt im Streichquartettfest. Eine weitere Farbe brachten die jungen ausführenden Ensembles ins Programm, deren gemeinsames Interesse der tschechischen Quartett-Musik gilt.

Zu Gast waren das junge britische Fibonacci Quartet, benannt nach dem Mathematiker Leonardo Fibonacci, dessen berühmte Zahlenfolge im Zusammenhang mit dem Goldenen Schnitt steht; das Javus Quartett aus Wien, 2020 Preisträger des Irene Steels-Wilsing Wettbewerbs im Rahmen des Streichquartettfests; das Kleio Quartet, das im renommierten BBC New Generation-Programm gefördert wird und bei Eckart Runge in Düsseldorf studiert; das Quartet Integra aus Japan, das dem zeitgenössischen Repertoire verpflichtet ist und beim ARD-Musikwettbewerb 2022 als Publikumspreisträger überzeugte; und das Schumann Quartett, eines der großen europäischen Streichquartette unserer Tage. Drei Workshops wurden geleitet von Oliver Wille, Mitglied des Kuss Quartetts und Professor für Streicherkammermusik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Das Eröffnungskonzert wurde von SWR Kultur mitgeschnitten. Sendetermine sind heute, 25. Januar, 20 Uhr (Deutschlandfunk Kultur) und 2. Februar, 13.05 Uhr (SWR Kultur).

Das Heidelberger Frühling Streichquartettfest 2027 findet voraussichtlich vom 20. bis 24. Januar 2027 im Konzerthaus Stadthalle Heidelberg statt. Das Programm wird am 29. September 2026 veröffentlicht.

Das Heidelberger Frühling Streichquartettfest gilt als Erstes seiner Art. Was als Schwerpunktwochenende im Heidelberger Frühling Musikfestival begann, hat sich seit dreizehn Jahren als eigenes Festival im Januar etabliert. Die Möglichkeit der intensiven Begegnung zwischen Ensembles und Publikum und die Dichte an verschiedenen Veranstaltungsformaten zieht ein internationales Kenner- und Liebhaberpublikum an.

Quelle: Heidelberger Frühling gGmbH

