Speyer – Neujahrsempfang der CDU Römerberg: Politischer Ausblick und Ehrung verdienter Mitglieder

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Neujahrsempfang der CDU Römerberg stand neben einem politischen Ausblick auf die aktuellen Herausforderungen in Rheinland-Pfalz auch die Ehrung langjähriger und verdienter Parteimitglieder im Mittelpunkt. Der CDU-Landtagsabgeordnete blickte in seiner Rede auf seine siebenjährige Tätigkeit in der Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag zurück und warb für eine ehrliche, faktenbasierte Politik statt selbstzufriedener Erfolgsmeldungen.

Inhaltlich setzte der Abgeordnete klare Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheit und innere Sicherheit. Besonders kritisch beleuchtete er die Situation in vielen Kindertagesstätten und Schulen. Verlässliche Betreuungsangebote, verbindliche Sprachförderung, eine Grundschul-Garantie sowie bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer seien zentrale Voraussetzungen für echte Bildungschancen und gesellschaftlichen Zusammenhalt.



Auch die Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik nahm breiten Raum ein. Der massive Investitionsstau bei Straßen, Brücken und kommunaler Infrastruktur gefährde nach Ansicht des Redners zunehmend Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität im Land. Rheinland-Pfalz verliere im Vergleich an Attraktivität als Wirtschaftsstandort, nicht zuletzt durch hohe Bürokratie, steigende Kosten und fehlende Planungssicherheit für Betriebe. Hier sei ein klarer Kurswechsel notwendig, um Arbeitsplätze zu sichern und Investitionen zu ermöglichen.

Weitere Themen waren die gesundheitliche Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, die Stärkung von Krankenhäusern sowie bessere Rahmenbedingungen in der Pflege. Gleichzeitig wurde die Bedeutung einer leistungsfähigen Polizei, eines konsequenten Rechtsstaats und des Schutzes von Einsatzkräften hervorgehoben.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger CDU-Mitglieder, die sich über Jahrzehnte hinweg für Partei und Gemeinde Römerberg engagiert haben. Für 50 Jahre CDU-Mitgliedschaft wurden Manfred Scharfenberger, Bürgermeister a.D., Heinz-Peter Sauer, Vorsitzender der CDU Römerberg, Wilfried Röther, Erster Beigeordneter der Gemeinde und langjähriger Vorsitzender der CDU Römerberg, sowie Siegbert Stern ausgezeichnet. Käthe Maier, Ehrenvorsitzende der CDU Römerberg, wurde für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Ulrich Gümbel sowie Mathias Müller, langjähriger Fraktionsvorsitzender der CDU Römerberg, eine Auszeichnung. Besonders hervorgehoben wurde Kurt Weinschütz, der der CDU bereits seit 65 Jahren die Treue hält und damit ein außergewöhnliches Zeichen für Verlässlichkeit und politisches Engagement setzt.

Der Neujahrsempfang habe eindrucksvoll gezeigt, dass die CDU Römerberg auf eine starke Gemeinschaft, langjährige Erfahrung und großes ehrenamtliches Engagement bauen könne. Gerade diese Kontinuität und Verwurzelung vor Ort sei die Grundlage für eine starke CDU und eine erfolgreiche politische Arbeit in Gemeinde und Land.

Quelle: Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU)

Zuletzt aktualisiert am 24. Januar 2026, 16:05