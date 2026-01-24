  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
24.01.2026, 16:05 Uhr

Speyer – Neujahrsempfang der CDU Römerberg: Politischer Ausblick und Ehrung verdienter Mitglieder

1Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Neujahrsempfang der CDU Römerberg stand neben einem politischen Ausblick auf die aktuellen Herausforderungen in Rheinland-Pfalz auch die Ehrung langjähriger und verdienter Parteimitglieder im Mittelpunkt. Der CDU-Landtagsabgeordnete blickte in seiner Rede auf seine siebenjährige Tätigkeit in der Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag zurück und warb für eine ehrliche, faktenbasierte Politik statt selbstzufriedener Erfolgsmeldungen.

Inhaltlich setzte der Abgeordnete klare Schwerpunkte in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheit und innere Sicherheit. Besonders kritisch beleuchtete er die Situation in vielen Kindertagesstätten und Schulen. Verlässliche Betreuungsangebote, verbindliche Sprachförderung, eine Grundschul-Garantie sowie bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung für Lehrerinnen und Lehrer seien zentrale Voraussetzungen für echte Bildungschancen und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

2
Auch die Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik nahm breiten Raum ein. Der massive Investitionsstau bei Straßen, Brücken und kommunaler Infrastruktur gefährde nach Ansicht des Redners zunehmend Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität im Land. Rheinland-Pfalz verliere im Vergleich an Attraktivität als Wirtschaftsstandort, nicht zuletzt durch hohe Bürokratie, steigende Kosten und fehlende Planungssicherheit für Betriebe. Hier sei ein klarer Kurswechsel notwendig, um Arbeitsplätze zu sichern und Investitionen zu ermöglichen.

Weitere Themen waren die gesundheitliche Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, die Stärkung von Krankenhäusern sowie bessere Rahmenbedingungen in der Pflege. Gleichzeitig wurde die Bedeutung einer leistungsfähigen Polizei, eines konsequenten Rechtsstaats und des Schutzes von Einsatzkräften hervorgehoben.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Ehrung langjähriger CDU-Mitglieder, die sich über Jahrzehnte hinweg für Partei und Gemeinde Römerberg engagiert haben. Für 50 Jahre CDU-Mitgliedschaft wurden Manfred Scharfenberger, Bürgermeister a.D., Heinz-Peter Sauer, Vorsitzender der CDU Römerberg, Wilfried Röther, Erster Beigeordneter der Gemeinde und langjähriger Vorsitzender der CDU Römerberg, sowie Siegbert Stern ausgezeichnet. Käthe Maier, Ehrenvorsitzende der CDU Römerberg, wurde für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Ulrich Gümbel sowie Mathias Müller, langjähriger Fraktionsvorsitzender der CDU Römerberg, eine Auszeichnung. Besonders hervorgehoben wurde Kurt Weinschütz, der der CDU bereits seit 65 Jahren die Treue hält und damit ein außergewöhnliches Zeichen für Verlässlichkeit und politisches Engagement setzt.

Der Neujahrsempfang habe eindrucksvoll gezeigt, dass die CDU Römerberg auf eine starke Gemeinschaft, langjährige Erfahrung und großes ehrenamtliches Engagement bauen könne. Gerade diese Kontinuität und Verwurzelung vor Ort sei die Grundlage für eine starke CDU und eine erfolgreiche politische Arbeit in Gemeinde und Land.

Quelle: Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU)

Zuletzt aktualisiert am 24. Januar 2026, 16:05

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com