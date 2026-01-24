Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 26. Januar bis 1. Februar 2026

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor:
Montag, 26. Januar: Gartenstadt, Edigheim und Friesenheim; Dienstag, 27. Januar: Maudach, Mitte und Mundenheim; Mittwoch, 28. Januar: Nord, Oppau und Oggersheim; Donnerstag, 29. Januar: Pfingstweide, Rheingönheim und Süd; Freitag, 30. Januar: Ruchheim, West und Edigheim; Samstag, 31. Januar: Friesenheim, Oggersheim und Gartenstadt.
Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen statt-finden.
Quelle Stadt Lu