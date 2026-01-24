Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem stimmungsvollen Neujahrsempfang ist der Ludwigshafener Stadtteil Maudach ins Jahr 2026 gestartet. Den musikalischen Auftakt gestaltete die Gruppe Kanaan unter der Leitung von Georg Treuheit, die für eine feierliche Einstimmung sorgte.

Ortsvorsteher Andreas Olbert begrüßte die zahlreichen Gäste im Julius-Hetterich-Saal und führte durch den Abend. In seinen Grußworten betonte Jürgen Schreiweis, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine, die große Bedeutung des weiterhin betriebenen Julius-Hetterich-Saals. Er dankte ausdrücklich den vielen Helferinnen und Helfern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – und hob besonders das Engagement des Ortsvorstehers hervor, der federführend zum Gelingen beigetragen habe.

Eine besonders berührende Rede hielt der Ehrengast des Abends, Dr. Volker Hertterich, Sohn des früheren Maudacher Ortsvorstehers Julius Hetterich, nach dem der Saal benannt ist.

Im Anschluss gab es die Schlüsselübergabe an den Karnevalsverein die Mondglotzer, die damit symbolisch die Macht in der Gemeinde bis zum Ende der 5. Jahreszeit übernommen haben.

Viel Lob für den Stadtteil Maudach gab es danach vom Ludwigshafener Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner, der das lebendige gesellschaftliche Miteinander besonders hervorhob.

Einen festen Platz im Programm hatten auch dieses Jahr die Sternsinger der katholischen Jugend, die den Segen überbrachten und Spenden gegen Kinderarmut in der Welt sammelten.

Höhepunkt des Abends war die Ehrung von Marita Augustin-Funck, Ortsvorsteherin a. D., sowie Kurt Sippel, der sich seit Jahrzehnten in verschiedensten Funktionen für Maudach engagiert. Beide wurden erstmals, mit der von Ortvorsteher Andreas Olbert, neu eingeführten Torfstecher-Medaille ausgezeichnet.

Zum Abschluss gab Andreas Olbert einen kurzweiligen Rückblick auf das vergangene Jahr sowie einen Ausblick auf 2026. Sein Dank galt allen Maudacher Protagonisten – und besonders seiner Tochter und deren Freundinnen, die die Bewirtung der über 250 Gäste organisiert hatten.

Der Abend klang bei einem gemeinsamen Umtrunk und vielen anregenden Gesprächen in geselliger Atmosphäre aus.

