24.01.2026, 10:00 Uhr

Ludwigshafen – Leidenschaft. Bewegung. Musik. Der Theater-März im Pfalzbau

Pfalzbau2022Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Veranstaltungen des Theaters im Pfalzbau im März 2026

Freitag, 06.03.26, 19.30 Uhr
Samstag, 07.03.26, 19.30 Uhr
Sonntag, 08.03.26, 14.30 Uhr
Moby Dick
Inszenierung, Bühne und Licht Robert Wilson
Songs und Lyrics Anna Calvi
Zusätzliche Musik Chris Wheeler, Dom Bouffard
Kostüme Julia von Leliwa
Co-Regie Ann-Christin Rommen
Co-Bühnenbild Serge von Arx
Co-Lichtdesign Marcello Lumaca
Video Tomasz Jeziorski
Make-Up-Design Manu Halligan
Sound Torben Kärst
Dramaturgie Robert Koall
Mit Rosa Enskat, Raphael Gehrmann, Michael Fünfschilling, Moritz Klaus, Jonas Friedrich Leonhardi, Christopher Nell, Belendjwa Peter, Heiko Raulin, Yaroslav Ros, Jürgen Sarkiss, Roman Wieland
D’Haus – Düsseldorfer Schauspielhaus
Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €

Sonntag, 08.03.26, 16.00 Uhr
Montag, 09.03.26, 10.00 Uhr
Sonst Schoko
Eiskauf mit Schwierigkeiten
Kinderstück von Adeline Rüss
Ab 6 Jahren
Idee, Konzept, Bau, Spiel Adeline Rüss
Außenblick Lara Epp
Mentor Florian Feisel
Stuttgart
Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €
Familienpaket 27 €

THEATERFRÜHLING LUDWIGSHAFEN
13.03. – 28.06.26

Freitag, 13.03.26, 19.30 Uhr
Samstag, 14.03.26, 19.30 Uhr
Grupo Corpo

Piracema
Choreographie Rodrigo Pederneiras und Cassi Abranches
Originalkomposition Clarice Assad
Bühne Paulo Pederneiras
Kostüme Susana Bastos und Marcelo Alvarenga
Lichtdesign Paulo Pederneiras und Gabriel Pederneiras
21
Choreographie Rodrigo Pederneiras
Musik Marco Antonio Guimarães / Uakti
Bühne Fernando Velloso
Kostüme Freusa Zechmeister
Licht Paulo Pederneiras
Brasilien
Preise 60 € / 50 € / 40 € / 30 €

Montag, 16.03.26, 19:30 Uhr
Dienstag, 17.03.26, 14:30 Uhr
Es ist nur eine Phase, Hase
Nach dem Buch von Maxim Leo und Jochen Gutsch
Inszenierung Ute Willing
Bühne und Kostüme Tom Grasshof
Mit Götz Otto, Katja Studt, Thorsten Nindel, Nicola Ransom, Louis Held
Komödie am Kurfürstendamm, Berlin
Nachmittagsvorstellung 14.30 Uhr
Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €

Freitag, 20.03.26, 19.30 Uhr
Sonntag, 22.03.26, 18.00 Uhr
La Bohème
Oper von Giacomo Puccini
Text von Luigi Illica und Giuseppe Giacosa
Nach dem Roman Scènes de la vie de Bohème von Henri Murger
Musikalische Leitung Daniele Squeo
In italienischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln
Pfalztheater Kaiserslautern
Preise 51 € / 42 € / 34 €/ 26 €

Samstag, 21.03.26 19:30 UHR
Wort & Wein
Kraut und Reben
Weingut Wilhelmshof, Siebeldingen
Moderation Tilman Gersch
Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen
Einheitspreis 22 € (inkl. 3 Weinproben)

Dienstag, 24.03.26 11:00 UHR
Dienstag, 24.03.26 19:00 UHR
On the Move
Migration and cross-cultural encounters
Inszenierung Dan Wilders
American Drama Group Europe
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €

Mittwoch, 25.03.26, 19.00 Uhr
Typen
Masken-Beatbox-Theater
Von Michael Vogel und Ensemble
Ab 12 Jahren
Inszenierung und Masken Michael Vogel
Co-Regie Mareike Brüning
Live-Musik und Beatbox Daniel Mandolini
Kostüme Kathrin Hauer
Mit Berta Del Ben, Beate Fischer, Janne Gregor, Jana Heilmann
Theater Strahl Berlin
In Koproduktion mit Theater Duisburg
Nachmittagsvorstellung 14.30 Uhr
Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €

Samstag, 28.03.26, 19.30 Uhr
Momo
Tanzstück von Ohad Naharin
Choreographie Ohad Naharin
Licht-Design Avi Yona Bueno (Bambi)
Bühne Gadi Tzachor
Kostüme Eri Nakamura
Sound-Design Maxim Warratt
Batsheva Dance Company
Israel
Preise 52 € / 43 € / 35 € / 27 €

SA, 28.03.26 ca. 20:45 UHR
Robert John Hope
After-Show-Konzert
Im Anschluss an die Vorstellung
Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €
Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung

Telefon Theaterkasse. (0621) 504-25 58
Reservierungen per E-Mail sind jederzeit möglich.
E-Mail Theaterkasse. pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de
Homepage www.theater-im-pfalzbau.de

Quelle Theater im Pfalzbau

