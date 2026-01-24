Ludwigshafen – Den Wildpark im Taschenlampenschein erkunden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das diesjährige Programm des Wildparks startet am Freitag,
6. Februar 2026, mit einer Taschenlampenwanderung für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Den Park an einem winterlichen Abend in der Zeit von 17.45 bis 19.15 Uhr unter der Anleitung von Referentin Diana Gillmann zu erkunden, ist ein lehrreiches sowie aufregendes Erlebnis zugleich. Die jungen Teilnehmer*innen erwarten unter anderem Lichtspiele, spannende Geschichten und können dabei die tierischen Bewohner still beobachten. Zudem lässt sich nach Einbruch der Dunkelheit der Sternenhimmel bestaunen und zum Abschluss der Veranstaltung gibt es einen kleinen Imbiss im Haus der Naturpädagogik, um den Abend ausklingen zu lassen.
Treffpunkt für die Taschenlampenwanderung ist am Eingang des Wildparks. Eine Anmeldung ist vorab telefonisch an der Kasse des Wildparks unter der Nummer 0621 504-3370 erforderlich. Die Kosten betragen 15 Euro pro Kind.
