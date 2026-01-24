Hockenheim – Längere Servicezeiten bei den Stadtwerken

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Damit zu den Jahresabrechnungen der Stadtwerke Hockenheim keine Fragen offen bleiben, werden in der Servicewoche die Öffnungszeiten des Energieversorgers ausgeweitet. Ab Montag, den 26. Januar 2026, bis einschließlich Freitag, den 30. Januar 2026, ist der Kundenservice für Fragen, Wünsche und Auskünfte montags bis donnerstags von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr, geöffnet.

Die Rechnungen der Stadtwerke Hockenheim werden am letzten Januarwochenende an die Kundinnen und Kunden verteilt. In der Servicewoche stehen Fragen zu Themen rund um die Rechnung, zur Änderung der Abschläge, zum Energieverbrauch, zu Möglichkeiten der Energieeinsparung, zum Abschluss eines günstigen Tarifes und anderen Dingen im Mittelpunkt des Interesses.

Stadtverwaltung Hockenheim