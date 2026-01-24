Hockenheim – Gewerbeamt und Gaststättenbehörde geschlossen

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund einer Weiterbildung bleiben das Gewerbeamt und die Gaststättenbehörde der Stadtverwaltung Hockenheim am Mittwoch, den 27. Januar 2026, geschlossen. Die Mitarbeitenden sind an diesem Tag nicht erreichbar. Ab Donnerstag, den 28. Januar 2026, sind das Gewerbeamt und die Gaststättenbehörde wieder zu den gewohnten Zeiten für Bürgerinnen und Bürger geöffnet. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung.
Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim
Zuletzt aktualisiert am 24. Januar 2026, 06:02