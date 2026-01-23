Weinheim – Kupferseil im Wert von etwa 30.000 Euro entwendet – Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06:15 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter auf ein Baustellengelände in der Hertzstraße. Hierfür öffneten die Unbekannten zunächst gewaltsam das Tor zu dem Gelände. Im Anschluss schnitten die Eindringlinge die Wand eines Zeltes auf und nahmen hieraus ca. 1500 Meter Kupferseil an sich und flüchteten anschließend unerkannt. Der Diebstahlschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 11:04