Speyer – Neue Musikkurse für Kleinkinder bei der Dommusik starten – Schnuppertermine Anfang Februar

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23. Februar 2026 starten die neuen Musikkurse der Dommusik Speyer für Kleinkinder. Am 2. und 5. Februar finden für unterschiedliche Kursformat Schnupperstunden statt, an denen interessierte Eltern und Kinder bei entsprechender Voranmeldung teilnehmen können. Die Musikgarten-Kurse sind in verschiedenen Altersstufen eingeteilt und eignen sich für Kinder bis etwa 3,5 Jahre. Bereits ab 12 Monaten können die Kleinsten Speyer – in Begleitung ihrer Eltern den Musikgarten erleben. In Gruppengrößen von bis zu acht Paaren (ein Elternteil + Kind) erschließen sich die Kinder die spannende Welt der Klänge. Durch musikalische Kinderspiele, Tänze und durch das gemeinsame Singen können die Kinder ohne vorgegebene Leistungserwartungen die eigene Stimme entdecken und Freude daran haben. Durch einfache Instrumente wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln oder Trommeln reisen die Kinder intuitiv in die Welt der Klänge. Am Montag, 2. Februar, und Donnerstag, 5. Februar, jeweils um 15:30 Uhr, bietet die Dommusik für dieses Angebot eine Schnupperstunde an.

In einem zweiten Kursbereich bietet die Dommusik Speyer Vokale Früherziehung für Kinder ab ca. 3,5 Jahren bis zum Vorschulalter an. Die Kinder finden zusammen mit Gleichaltrigen den Zugang zur Welt der Musik. Beim Singen, Tanzen und Musizieren erfahren die Kinder verschiedene Elemente der Musik wie Tonhöhe, Tondauer, Rhythmus oder Dynamik. „Singen in Gemeinschaft stärkt die Kinder in ihrer Wahrnehmung und Konzentrationsfähigkeit und macht zugleich im sozialen Verhalten kompetent“, sagt Kursleiterin Petra Niopek. Schnupperstunden für diesen Kursbereich werden am Montag, 2. Februar, und Donnerstag, 5. Februar, jeweils um 16:30 Uhr angeboten. Nach der Vokalen Früherziehung besteht die Möglichkeit für die Kinder, in den C-Chor der Domsingschule zu wechseln (letztes Kindergartenjahr und erste Klasse). Die Kurse finden in den Räumlichkeiten der Dommusik im Haus der Kirchenmusik, Hasenpfuhlstr. 33b, statt. Interessenten können nach Voranmeldung kostenfrei an einem der Schnuppertermine teilnehmen. Anmeldung unter: dommusik@bistum-speyer.de oder 06232/100 93 10.

Termine:

Montag, 02.02.2026

Musikgarten 15:30 Uhr

Vokale Früherziehung 16:30 Uhr

Donnerstag, 05.02.2026

Musikgarten 15:30 Uhr

Vokale Früherziehung 16:30 Uhr

Adresse:

Dommusik Speyer, Haus der Kirchenmusik, Hasenpfuhlstraße 33b, 67346 Speyer

Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 11:16