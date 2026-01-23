Sinsheim – Bildungspädagogisches Angebot in der Stadtbibliothek Sinsheim – Lions Club Kraichgau spendet Lesekisten

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Lesekisten sind ein besonderes bildungspädagogisches Angebot. In der Stadtbibliothek Sinsheim gibt es diese sorgfältig zusammengestellten Boxen nicht nur für Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter, sondern auch speziell für die Seniorenarbeit. Der Lions Club Kraichgau hat 1.250 Euro an die Stadtbibliothek Sinsheim für die Anschaffung von insgesamt 13 dieser Kisten gespendet. Zwei Kisten sind inhaltlich besonders gut für Seniorengruppen oder die Seniorenarbeit in Pflegeheimen oder Zuhause geeignet. Sie enthalten Bewegungs-, Gedächtnis und Aktivierungsspiele sowie diverse Bücher zur Beschäftigung. Elf Kisten sind speziell für Kinder konzipiert und beinhalten Bilderbücher, Handpuppen, Spiele, Puzzle und mehr, um das Vorlesen zu Hause, in der Kita oder Grundschule abwechslungsreich gestalten zu können. Dreien dieser Kisten (Erlebnispakete Kita und Erlebnispaket Grundschule) liegen zusätzlich pädagogische Materialien wie Kopiervorlagen und Stundenentwürfe bei. In der Stadtbibliothek machte sich Dr. Maria Bitenc stellvertretend für den Lions Club Kraichgau selbst ein Bild von den neuen Lesekisten. „Die Lesekisten bieten Spaß für Jung und Alt und sind ein toller niederschwelliger Zugang zu Büchern“, betont Ute Niendorf, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek. „Die Lesekisten unterstützen alle, die Kindern die Liebe zur Sprache und zum Lesen vermitteln und Senioren den Alltag leichter und bunter machen wollen. Wir danken dem Lions Club Kraichgau sehr herzlich für diese großzügige Spende.“

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 11:57