Schwetzingen – Mehrere Einbrüche in unterschiedliche Läden – Zeugenaufruf

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in mehrere Geschäfte einzubrechen. In vier Fällen waren sie erfolgreich, während es in zwei Fällen bei einem Einbruchversuch blieb. Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich Unbekannte im Zeitraum zwischen Mittwoch gegen 15:00 Uhr und Donnerstag gegen 08:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Orthopädie- und einem Modegeschäft in der Friedrichstraße sowie zu einem Ballettstudio in der Heidelberger Straße und einem Friseursalon in der Mühlenstraße. Sie hebelten zunächst die Eingangstüren auf und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Anschließend verließen sie die Örtlichkeiten in unbekannte Richtung. Es wurden mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Die konkrete Höhe des entstandenen Diebstahl- und auch Sachschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun unter anderem im Zusammenhang mit etwaigen Tatzusammenhängen und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 13:10