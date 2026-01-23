Schwarzach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Jugendfarm Schwarzach startet in die Ferienprogramm-Saison. In der Faschingswoche erwartet Kinder ab sechs auf der Jugendfarm unter anderem eine Schnitzeljagd sowie Kochen über dem Lagerfeuer. An den Faschingstagen wird gemeinsam gefeiert, gerne mit kreativen Kostümen und fantasievollen Verkleidungen. Und natürlich kommt die Tierversorgung mit Füttern, Pflegen und Misten nicht zu kurz.

Bringzeit ist beim Ferienprogramm zwischen 7:30 und 9 Uhr, Abholzeit von 14 bis 15 Uhr. Die Teilnahme ist auch tageweise möglich. Eltern sind gebeten, nur die ausgewiesenen Parkplätze zu benutzen. Frühstück, Mittagessen und Getränke sind ebenso mitzubringen wie dem Wetter angepasste Kleidung. Eine Tasche mit Wechselkleidung kann im Stall abgelegt werden. Bei Kindern mit einem höheren Betreuungsbedarf kann eine kostenpflichtige Individualbetreuung organisiert werden.

Anmeldungen für das Ferienprogramm sind möglich unter

jugendfarm.schwarzach@johannes-diakonie.de. Anmeldeschluss ist am Freitag, 6. Februar. Weitere Informationen zum FaschingsferienProgramm und zur Anmeldung stehen auf www.johannesdiakonie.de/jugendfarm. Die Jugendfarm Schwarzach befindet sich auf dem StandortSchwarzach der Johannes-Diakonie. Sie ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung.

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 21:15