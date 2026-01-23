Schifferstadt – Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (22.01.26) im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr kam es im Stadtgebiet Schifferstadt zu mehreren telefonischen Kontaktaufnahmen durch bislang unbekannte Täter, die sich gegenüber den angerufenen Personen als Polizeibeamte vorstellten. Die Anrufer gaben sich als Beamte der Polizei Mannheim aus und versuchten durch gezielte Befragungen an persönliche und sensible Daten zu gelangen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass weder am Telefon noch im persönlichen Kontakt die Herausgabe sensibler personenbezogener Daten sowie die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen an vermeintliche Polizeibeamte erfolgt. Die Bevölkerung wird gebeten, Angehörige und Bekannte entsprechend zu sensibilisieren. Darüber hinaus bittet die Polizei um Hinweise, ab am 22.01.2026 im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen werden konnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

– Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

– Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

– Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-21177, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Quelle

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 11:22