Sandhausen – Julian Bürkle läuft bis Saisonende für den FC Nöttingen auf

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Sandhausen gibt Julian Bürkle bis zum Ende der laufenden Saison an den FC Nöttingen ab. Durch den Wechsel zum ambitionierten Oberligisten soll der Nachwuchsspieler möglichst schnell regelmäßige Spielpraxis im Herrenfußball sammeln. „Für Julian ist das der nächste, wichtige Schritt. Beim FC Nöttingen kann er sich im Herrenfußball behaupten, Erfahrungen in einem ambitionierten Umfeld sammeln. Uns war wichtig, ihm diese Spielpraxis so schnell wie möglich zu ermöglichen“, sagt Direktor Sport Anthony Loviso. „Zudem ist Nöttingen in unmittelbarer Nähe zu seinem Wohnort und seiner Schule, sodass sich sportliche Entwicklung und schulische Anforderungen optimal miteinander verbinden lassen.“ Der SV Sandhausen wünscht Julian Bürkle beim FC Nöttingen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit.
Quelle
SV Sandhausen
Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 09:44