  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
23.01.2026, 21:00 Uhr

Mannheim – Sachverständige im Handwerk und die Schadenserkennung mit KI

Mrn news platzhalter logo 5Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Pilotprojekt im Kfz-Bereich lässt qualitative Entwicklungsschritte erkennen – Sachverständigentag bei der Handwerkskammer in Mannheim mit aktuellen Themen – Mit Vorträgen zur „Schadenserfassung durch KI im Kfz-Bereich“ und dem „Sachverständigenbeweis aus gerichtlicher Sicht“ wartete der Sachverständigentag bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald mit aktuellen Themen auf. Präsident Klaus Hofmann begrüßte 48 von derzeit 78 öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Kammer im hauseigenen Veranstaltungsaal Mannheim und betonte zum Einstieg deren verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe. So seien Sachverständige wichtige Partner bei Gericht, die mit ihrem Fachwissen dazu beitragen, dass Richter Recht sprechen können.

Aus gerichtlicher Sicht

Auch Dr. Ulrike Graf, Vorsitzende Richterin des Landgerichts Mannheim, unterstrich dies. Ihr Vortrag zum Thema „Der Sachverständigenbeweis aus gerichtlicher Sicht“ nahm unter anderem die Kriterien und Vorgehensweisen bei der Bestimmung des zuständigen Sachverständigen unter die Lupe. Die Vorsitzende Richterin erläuterte die Pflicht zur Erstellung des Gutachtens, aber auch das Recht zur Gutachtenverweigerung und die möglichen Konsequenzen, wenn ein Gutachten nicht erstattet werde. Ein Überblick über die Fälle möglicher Befangenheit zeigte den Teilnehmenden den strengen Blick auf die Beurteilung der Eignung auf und erläuterte das Vorgehen bei diesbezüglichen Unsicherheiten.

Schadenerfassung durch KI

Als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk ging Michael Bisson in seinem Vortrag auf die Schadenerfassung durch KI im Kfz-Bereich ein. Sein Beitrag gab eine Darstellung der Weiterentwicklungen der KI seit dem Start des Pilotprojekts und wie sich die Qualität der Schadenserkennung verbessert habe. Welche Informationen und Daten für eine zuverlässige Erfassung erforderlich sind, fasste er in einer Übersicht zusammen.

Neues für Sachverständige

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Christian Berg, stellte Aktuelles aus dem Sachverständigenwesen vor. So informierte er über die Fortbildungspflicht der Sachverständigen und gab Hinweise zum Verfahren und zu den grundlegenden Voraussetzungen für eine erneute Bestellung nach fünf Jahren.

Eine abschließende Diskussionsrunde mit Dialog und der Erfahrungsaustausch untereinander rundeten den Sachverständigentag ab.

Ansprechpartner zum Sachverständigenwesen ist bei der Handwerkskammer in Mannheim Christian Berg, Telefon 0621 18002-120, E-Mail: christian.berg@hwk-mannheim.de.

Hilfe und weiterer Kontakt zum Thema: Leonard Kopp, Telefon 0621 18002-136, E-Mail: leonard.kopp@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 21:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com