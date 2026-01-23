

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Gestaltungsbeirat der Stadt Mannheim lädt zu seiner 78. Sitzung am Donnerstag, 29. Januar, um 13 Uhr als Online-Termin ein.

Um 13 Uhr wird der Neubau des Kinderhauses Erlenhof in der Neckarstadt-West beraten. Um 13.45 Uhr steht das geplante Neubauprojekt der Firma Laug auf Taylor, Vogelstang auf der Tagesordnung. Den Abschluss macht um 14.30 Uhr die Vorstellung eines weiteren Neubauprojektes auf Taylor. Das 2021 im Honey Camp gegründete Startup Unternehmen H&S GmbH plant nun seine eigene Produktionsstätte in der Schneebergerstraße.

Zur Zusendung des Zugangslinks melden sich interessierte Bürgerinnen und Bürger per E-Mail bei Frau Vehrenkamp unter Derya.Vehrenkamp-Abd-Rabo@mannheim.de an.

