Ludwigshafen – Nach Unfall Führerschein sichergestellt – 80-Jähriger verursacht mehrere Unfälle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagnachmittag (22.01.2026, gegen 14:15 Uhr) in der Schinkelstraße auf den Gehweg und kollidierte dort mit einem Begrenzungsposten. Anschließend setzte er seine Fahrt in die Horst-Schork-Straße fort, wo er gegen einen geparkten Pkw stieß. Beim Versuch zu wenden geriet er in den Gegenverkehr und wäre dabei beinahe mit mehreren Fahrzeugen kollidiert. In der Brunckstraße konnte der Mann schließlich von einer Polizeistreife angehalten werden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle erhebliche körperliche Einschränkungen fest. Der 80-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein sowie sein Pkw wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 3.900 Euro beziffert. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 12:59