Auszeichnung
23.01.2026, 14:16 Uhr

Ludwigshafen – „Eine entscheidende Säule für unser Projekt“ Rotary Club – Ludwigshafen spendet 6000 Euro für das Abschlussprojekt „LU can learn – Schulabschluss nur anders“

AuszeichnungLudwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Spende in Höhe von 6.000 Euro unterstützt der Rotary Club Ludwigshafen das Bildungsprojekt „LU can learn“, ein Kooperationsprojekt der Stiftung Jugend.Hafen und dem Heinrich Pesch Haus. Es bietet jungen Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, die Chance, ihre Berufsreife nachzuholen – und setzt dabei auf individuelle Förderung, Wertschätzung und neue Perspektiven. „Es ist wirklich beeindruckend, was hier auf die Beine gestellt wird“, so kommentiert Martin Baumeister, aktueller Präsident des Rotary Clubs Ludwigshafen, seine Eindrücke beim Besuch des Projektes „LU can learn“ im Heinrich Pesch Haus.

Umfassende Vorbereitung auf die staatliche Prüfung zur Berufsreife

LU can learn bietet Schulabbrecher*innen oder frühzeitigen Schulabgänger*innen die Möglichkeit, ihre Berufsreife nachzuholen und sich fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Im Projekt bereiten sich junge Menschen auf das Nachholen eines Schulabschlusses durch die staatliche Prüfung zur Berufsreife, genannt „Nichtschülerprüfung“, vor. Ein Team von Ehrenamtlichen bietet dafür regelmäßigen Unterricht in verschiedenen Prüfungsfächern an. Dabei wird in den Räumlichkeiten des Heinrich Pesch Hauses eine Atmosphäre geschaffen, in der Lernende sowie Lehrende Wertschätzung und Empowerment erfahren. Darüber hinaus begleitet das Projekt auch die psychosozialen Themen und unterstützt beim Übergang in eine berufliche Zukunft. Die Lernenden kommen täglich ins Projekt und bereiten sich in den Fächern Mathematik, Deutsch, Biologie, Erdkunde und Sozialkunde auf die Prüfungen vor. Die Volkshochschule Ludwigshafen ist ein zentraler Kooperationspartner von LU can learn und übernimmt mit großer Expertise die Abnahme der Prüfungen. Mit der Spendensumme kann die Teilnahme an LU can learn für einen Lernenden für ein Jahr finanziert werden.

Menschen für einen Schulabschluss begeistern

„Menschen wieder für einen Schulabschluss zu begeistern und nachfolgend für eine Ausbildung oder einen weiteren Abschluss zu motivieren, ist eine ganz besondere Herausforderung und unterstützungswerte Aufgabe. So war der Beschluss des Rotary Clubs Ludwigshafen, das Projekt in 2026 erneut und in höherem Maße zu unterstützen, folgerichtig. Wir freuen uns, einen Teil dazu beizusteuern und werden das Projekt aufmerksam verfolgen und begleiten“, sagte Baumeister. „Eine Spende, wie die vom Rotary Club Ludwigshafen, ist eine entscheidende Säule für unser Projekt, daher bedanke ich mich recht herzlich im Namen des gesamten Teams für die Großzügigkeit“, so Tobias Zimmermann SJ, Leiter der LU can learn GbR. Der Rotary Club Ludwigshafen, Teil der weltgrößten Serviceorganisation Rotary International, besteht in diesem Jahr seit 60 Jahren. Zahlreiche Projekte wurden in dieser Zeit unterstützt. In der jüngeren Zeit wurde der Schwerpunkt neben internationalen Projekten auf Bildung gelegt.

Quelle
Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 14:16

