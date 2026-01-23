Ludwigshafen – Anwohnerveranstaltung zu Bauarbeiten in der Frankenthaler Straße findet wieder statt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Arbeiten in der Frankenthaler Straße sind in den zurückliegenden Wochen weiter vorangeschritten. Am Montag, 2. Februar 2026, 16.30 Uhr, haben die Anwohner*innen wieder die Möglichkeit, ihre Fragen zum Stand der Arbeiten sowie ihre Anliegen zum bisherigen Verlauf des Großprojekts an Vertreter*innen des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und der Technischen Werke Ludwigshafen AG (TWL) vorzubringen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist der Eingang des Hauptfriedhofs in der Frankenthaler Straße.
