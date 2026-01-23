Landau – Kindertag auch 2026 im Südpark – Stadt Landau feiert beliebtes Spiel- und Mitmachfest am Samstag, 13. Juni, erneut auf dem LGS-Gelände – Mitgestalterinnen und Mitgestalter gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der erfolgreichen Premiere auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände im vergangenen Jahr setzt die Stadt Landau auch 2026 auf den Südpark als Veranstaltungsort für den 33. Landauer Kindertag. Am Samstag, 13. Juni 2026, lädt die städtische Jugendförderung (Jufö) von 11 bis 16 Uhr Groß und Klein zu Spiel, Spaß und Spannung ein. Vereine, Verbände und Institutionen können sich mit einem Mitmachangebot für Kinder beteiligen und dieses ab sofort beim Team der Jufö anmelden. „Der Umzug des Kindertages war im vergangenen Jahr zunächst eine Maßnahme aus Notwendigkeit aufgrund der gestiegenen bundes- und landesweiten Sicherheitsanforderungen – Stichwort Zufahrtsschutz“, erklärt Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Doch die Kinder haben den Park erobert: Sie hatten mehr Platz, mehr Schatten, mehr Freiheit und mehr Sicherheit. Alle Beteiligten – Kinder, Eltern, Großeltern, Ehrenamtliche und Mitarbeitende – waren glücklich. Deshalb ist klar: Diese Erfolgsgeschichte führen wir in diesem Jahr fort; der Kindertag bleibt im Südpark.“

Der Südpark bietet mit seinen weitläufigen Grünflächen, Spiel- und Aufenthaltsbereichen ideale Voraussetzungen für das bunte Spiel- und Mitmachfest. Gemeinsam mit zahlreichen engagierten Akteurinnen und Akteuren möchte die städtische Jugendförderung am 13. Juni wieder ein vielseitiges Programm auf die Beine stellen, das Kinder jeden Alters begeistert – von Kreativ- und Bewegungsangeboten über Spielaktionen bis hin zu Informations- und Mitmachständen. Vereine, Verbände und Institutionen, die den Tag aktiv mitgestalten wollen, können ihr Mitmachangebot ab sofort über die Internetseite der Jugendförderung unter www.jufoelandau.com melden. Das Team steht bei Fragen gerne beratend zur Seite, entweder telefonisch unter 0 63 41/13-5170, -5176 oder -5161 oder per Mail an jugendfoerderung@landau.de.

Wichtig: Der Landauer Kindertag ist nicht-kommerziell. Alle Einnahmen kommen wieder Kindern zugute, etwa der Jugendarbeit eines Vereins.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 11:11