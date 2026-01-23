Landau – Aktion „Dreikönigssingen“ in Landau – Sternsingerinnen und -singer bringen ihren Segensgruß am Rathaus an

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit glänzenden Kronen, bunten Kostümen und großem Engagement waren die Sternsingerinnen und -singer auch in diesem Jahr zu Gast im Landauer Rathaus. Unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ brachten die Kinder ihren Segensgruß am Haupteingang an und machten auf das Thema Kinderarbeit weltweit aufmerksam. Die Sternsingerinnen und -singer kamen von der Pestalozzi-Grundschule sowie von den Pfarreien Hl. Augustinus und Maria Himmelfahrt. Veranstaltet wurde die Rathaussegnung von der katholischen Jugendzentrale Landau in Kooperation mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Südpfalz. „Ich freue mich, dass Ihr hier seid und den Segen hinterlasst. Ihr bringt allen, die das Rathaus betreten, Glück für das neue Jahr“, begrüßte Oberbürgermeister Dominik Geißler die kleinen Königinnen und Könige. „Außerdem danke ich Euch sehr, dass Ihr darauf aufmerksam macht, dass es vielen Kindern in der Welt nicht so gut geht, wie Euch. Und dass viele Kinder wenige oder keine Rechte haben“, so Geißler weiter, der den Sternsingerinnen und -singern 500 Euro aus Mitteln der Sparkassenstiftung Südpfalz für den guten Zweck überreichte.

Nach Liedern und Textbeiträgen auf dem Rathausplatz, dem Anbringen des Segensgrußes am Landauer Rathaus und den Grußworten wurden die Kinder und alle Beteiligten in den Ratssaal eingeladen. Bei Punsch und Lebkuchen konnten sich die Kinder aufwärmen und anschließend dem Oberbürgermeister ihre Fragen stellen. Dieser nahm sich lange Zeit und gab Antworten zu neuen Fahrradwegen, Unterrichtsausfall oder Krieg auf der Welt. Das diesjährige Sternensingen stand unter dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“. In vielen Ländern der Welt ist Kinderarbeit nach wie vor weit verbreitet. Millionen Kinder müssen arbeiten, statt zur Schule zu gehen. Bildung ist jedoch wichtig für eine selbstbestimmte sichere Zukunft. Kinderarbeit ist häufig eine Folge von Armut und verbaut ganze Lebenswege. Umso wichtiger sind Spendenaktionen wie die der Sternsinger, die dazu beitragen, Schulbesuche und Bildung für Kinder weltweit zu ermöglichen.

Wer zur Aktion „Dreikönigssingen“ einen Beitrag leisten möchte, kann eine Spende direkt an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ richten:

Pax-Bank für Kirche und Caritas eG

IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31

BIC: GENODED1PAX

oder sich alternativ an die eigene Kirchengemeinde wenden.



Die Aktion „Dreikönigssingen“ ist die weltweit größte Hilfsinitiative von Kindern für Kinder, getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Allein in Deutschland beteiligen sich jedes Jahr rund 300.000 junge Menschen: Sie bringen den Segen Gottes in die Häuser, singen und sammeln Spenden für benachteiligte Kinder weltweit.

Quelle

Stadt Landau

