Hockenheim – 65. Hockenheimer Fastnachtszug startet um 13:31 Uhr durch die Innenstadt

Am 14. Februar feiern wieder alle Närrinnen und Narren eine ausgelassene Fastnacht in der Rennstadt Hoggene ahoi und olé!“ heißt es in diesem Jahr zum 65. Mal beim großen Hockenheimer Fastnachtszug, der am Samstag, den 14. Februar, vom Hockenheimer Marketing Verein (HMV) veranstaltet wird. Knapp 90 Zugnummern starten um 13:31 Uhr in der Unteren Hauptstraße/Ecke Schwetzinger Straße. Von dort schlängelt sich der närrische Lindwurm über die Fortuna-Kreuzung in die Obere Hauptstraße, am Rathaus entlang, weiter in die Rathausstraße, über den Marktplatz und anschließend in die Jahnstraße bis zur Heidelberger Straße, wo sich der Zug hinter der Feuerwache auflöst.

Mit der Zugnummer Eins startet traditionell Zugmarschall Christoph Kühnle von der HCG (1. Große Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft). Es schließen sich prächtige Elferratswagen, Garden, Prinzessinnen sowie vielfältige Fußgruppen und Motivwagen an, die mit farbenfrohen Kostümen und mitreißender Musik für Begeisterung sorgen und rheinisches sowie schwäbisch‑alemannisches Fastnachtsbrauchtum vereinen.



„Auch in diesem Jahr freuen wir uns über phantasievolle, bunte Kostüme. Gleichzeitig bitten wir – wie bereits im vergangenen Jahr – darum, auf militärische Uniformen und Waffenattrappen zu verzichten, da sie von echten kaum zu unterscheiden sind“, so der stellvertretende Vorsitzende Dirk Tettenborn.

Für das leibliche Wohl ist bereits ab 12:00 Uhr auf dem Marktplatz gesorgt: Fünf Bewirtungsbuden der Hockenheimer Vereine (1. Große Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft, Hockenheimer Sportverein, Ringer-Sport-Verein, Schwimmverein Hockenheim und Stadtkapelle Hockenheim) bieten leckeres Essen und gute Getränke an. Dort heizt außerdem DJ la Dous allen Fastnachtsfans mit Partymusik so richtig ein. Das große Finale bildet die Siegerehrung der Teilnehmer um 17:00 Uhr auf der DJ-Bühne vor der evangelischen Kirche. Auch dieses Mal dürfte es der Jury nicht leichtfallen, die besten Beiträge auszuwählen. Bewertet

werden sie nach Originalität, Kostümierung, Aufwand sowie nach Aktivität und Gesamtauftreten der Fußgruppen und Motivwagen – jeweils auf einer Skala von 1 bis 10.

An der Strecke wird es wie gehabt zwei Bühnen mit Zugkommentatoren geben. Eine davon steht vor dem Rathaus in der Oberen Hauptstraße mit der Zugkommentatorin Carina Weber von C.C. Blau Weiss, die andere Bühne mit DJ la Dous und der späteren Preisverleihung befindet sich auf dem Marktplatz. Dort kommentieren die ehemalige Rennstadtprinzessin Eva I. von der HCG und Moderator Cihad I. vom HMV die Showeinlagen der teilnehmenden Fastnachter.

Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen beim Fastnachtszug

Der HMV hat auch in diesem Jahr mit der Stadt Hockenheim, der Polizei, der Security und allen involvierten Kräften verstärkte Sicherheitsmaßnahmen durchgesetzt. Um eine sichere Umgebung für alle Besucher zu gewährleisten, besteht auf der gesamten Zugstrecke ab 08:00 bis ca. 18:30 Uhr absolutes Halteverbot/in manchen Straßen auch bis 20:00 Uhr. Und ab 11:00 Uhr ist die gesamte Aufstellungs- und Zugstrecke inklusive Nebenstraßen und Stichwege, die auf die Schwetzinger Straße führen, komplett für den Verkehr gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt ist kein Ein- und Ausfahren mehr möglich. Die Polizei und Sicherheitskräfte werden ihre Kontroll- und Patrouillenaktivitäten intensivieren, um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten.

Zusätzlich zu den bereits vorgesehenen Straßen- und Platzsperrungen werden an strategisch wichtigen Stellen mobile Fahrzeugsperren vom Bauhof eingesetzt (Straßen- und Platzsperrungen sind unten aufgeführt). Den Anweisungen der Ordnungs- und Rettungskräfte ist Folge zu leisten.

Wie bereits im letzten Jahr herrscht auf dem gesamten Zehntscheunenplatz vor, während und nach dem Umzug Alkoholverbot. Wir bitten außerdem, auf der gesamten Zugstrecke sowie auf dem Marktplatz auf Glasflaschen zu verzichten und Getränke in PET‑Flaschen umzufüllen. Neu in diesem Jahr: Es gilt ein Konfettiverbot.

Vielen Dank an unsere Sponsoren

Unterstützt wird der Fastnachtszug-Flyer auch in diesem Jahr wieder von zahlreichen Hockenheimer Unternehmen und Privatpersonen. Der HMV bedankt sich deshalb recht herzlich bei: Danny‘s Eventservice, Globus Handelshof St. Wedel GmbH & Co. KG MH Hockenheim, HandyDrom Hockenheim, Jahnke GmbH & Co. Reisen KG, LTG Landauer Transportgesellschaft Doll KG, Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung, Sparkasse Heidelberg, Stadtwerke Hockenheim, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG und Ziegler Grabmale GmbH.

Der Hockenheimer Marketing Verein wünscht tolle und unbeschwerte Stunden bei gutem, hoffentlich nicht zu kaltem oder nassem Wetter und bittet alle Teilnehmer und Gäste, die fröhliche und friedliche Stimmung mit ihrem Verhalten zu unterstützen.

Infos zum 65. Hockenheimer Fastnachtszug

Aufstellung – Zugstrecken und Ende

Aufstellung: Schwetzinger Straße Zugstrecke: Untere Hauptstraße – Obere Hauptstraße über Fortuna Kreuzung – Rathausstraße mit Marktplatz – Jahnstraße – Heidelberger Straße

Auflösung: Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße (P1)

Straßen- und Platzsperrungen sowie Halteverbot

Für den reibungslosen Ablauf des Fastnachtszuges sind am Samstag, 14. Februar, folgende Straßen gesperrt:

1) Schwetzinger Straße – Untere Hauptstraße – bis Fortunakreuzung:

Sperrung von 11:00 bis 18:30 Uhr

2) Ab Fortunakreuzung/Obere Hauptstraße bis Parkplatz „Eichhorn“, Obere Hauptstraße/Ecke Rathausstraße – bis Marktplatz und Rathausstraße bis Ecke Jahnstraße:

Sperrung von 11:00 bis 20:00 Uhr

3) Jahnstraße bis Ecke Heidelberger Straße bis Feuerwache in die Ernst-Wilhelm-Sachs- Straße bis Friedhof:

Sperrung von 11:00 bis 18:30 Uhr

4) Marktplatz: Sperrung von Donnerstag, 12.02.2026, bis einschließlich Montag, 16.02.2026

5) Die angrenzenden Parkplätze in den genannten Straßen sind bereits ab 08:00 bis 18:30/ 20:00 Uhr für den

fließenden Verkehr gesperrt.

6) Am Umzugstag sind die beiden Parkplätze links und rechts der Ottostraße ab 8:00 Uhr gesperrt, sie dienen

als Parkplatz für die Einsatzfahrzeuge des DRKs und der Polizei.

7) Auf der gesamten Zugstrecke besteht von 8:00 Uhr bis ca. 18:30/20:00 Uhr absolutes Halteverbot.

8) Ebenso ist auch der ehemalige Reiterplatz P1 gesperrt.

Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge auf der Aufstellungs- und Zugstrecke werden auf Halterkosten

abgeschleppt.

Weitere wichtige Hinweise:

Allg. Hinweise: Der Ring-Jet fährt am Samstag, den 14. Februar bis 10:30 Uhr. Die Haltestellen des BRN (Buslinie 717 Heidelberg – Speyer) werden von 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr nicht angefahren. Umleitungsstrecke für Fahrzeuge: Südring – Reilinger Straße – Hubäckerring – Waldstraße – Am Friedhof – Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße – Nordring und umgekehrt.

Parkplatzmöglichkeiten gibt es auf dem Gaußparkplatz, am Aquadrom, am Bahnhof und auf dem Parkplatz P2.

Toiletten gibt es entlang der Zugaufstellung an allen Kreuzungen der Schwetzinger Straße zwischen Ernst-Brauch-Straße und der Unteren Hauptstraße als auch auf der gesamten Zugstrecke, beginnend bei der Fortuna-Kreuzung, Heidelberger Straße/Ottostraße, Untere Mühlstraße (neben St. Christopherus), Obere Hauptstraße (neben der katholischen Kirche und an der Ecke Rathausstraße), Rathausstraße (Ecke Ottostraße, Kirchenstraße, Parkstraße und Höhe Hausnummer 13), Marktplatz (am Röhrenbrunnen) sowie Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße (Siedlung und P1).

Weitere Informationen finden Sie ab Anfang Februar im Flyer bzw. Zugprogramm auf der Homepage des Hockenheimer Marketing Vereins: www.hockenheimer-marketing-verein.de

Quelle: Hockenheimer Marketing Verein e.V.

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 23:32