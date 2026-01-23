Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V. lädt herzlich ein zur Vorstellung des Verlags Matthes&Seitz Berlin mit Andreas Rötzer am 29. Januar 2026 (Donnerstag), 19 Uhr, Vortragssaal Museum Haus Cajeth, Haspelgasse 12, 69117 Heidelberg

Andreas Rötzer, Verleger von Matthes & Seitz Berlin, erzählt von seiner verlegerischen Vision, besonderen Buchprojekten und der Kunst, unabhängige Literatur in Zeiten des Wandels zu machen.

2004 in Berlin gegründet, knüpft Matthes & Seitz Berlin an die verlegerische Tradition an, die 1977 mit Matthes & Seitz in München begann. Der unabhängige Verlag steht für ein ambitioniertes Programm im Spannungsfeld zwischen Literatur, Wissenschaft und Kunst.

Verleger Andreas Rötzer gibt Einblicke in sein verlegerisches Denken, das sich nicht nur in vielfach preisgekrönten Titeln und renommierten Autoren und Autorinnen zeigt, sondern auch im Mut zur inhaltlichen und gestalterischen Eigenständigkeit. Was treibt das Programm an? Wie entstehen Verlagsreihen, die Debatten prägen? Und welche Rolle spielt ein unabhängiger Verlag in Zeiten digitaler Beschleunigung und globaler Krisen?

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 5 Euro

Quelle: Freundeskreis Literaturhaus Heidelberg e.V.

