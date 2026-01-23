Germersheim – „Neues entdecken und Bekanntes anders sehen“ – Eine Innenstadtroute für Germersheim

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Kurz vor Weihnachten sind, verteilt über die Germersheimer Innenstadt, fünf Infostelen aufgestellt worden, die dem einen oder anderen bekannt vorkommen dürften, denn gestalterisch ähneln diese den bekannten Stelen entlang des Leinpfads am Rhein. Diese Stelen wurden jedoch farblich und optisch an die Innenstadt angepasst, denn sie sind der Startschuss für die neue Germersheimer Innenstadtroute. Mit der neuen Innenstadtroute macht Germersheim seine Innenstadt auf besondere Weise erleb-bar. Unter dem Motto „Neues entdecken und Bekanntes anders sehen“ führt die Route Einhei-mische wie Gäste durch die wichtigsten Straßen des Stadtzentrums – und lädt dazu ein, Germers-heim bewusst wahrzunehmen. Germersheim unterscheidet sich in seiner Struktur von vielen anderen Städten: Statt einer klar abgegrenzten Fußgängerzone verteilt sich das Zentrum über mehrere Bereiche. Diese Vielfalt ist nicht immer leicht zu erfassen. Die Innenstadtroute greift diese Besonderheit auf und verbindet die verschiedenen Teile der Innenstadt zu einem gut nachvollziehbaren Rundweg.

Mehr als ein Rundgang: entdecken, erleben, wahrnehmen!

Die Innenstadtroute ist dabei bewusst mehr als eine reine Wegeführung. Sie steht unter dem über-geordneten Thema „Germersheim mit allen Sinnen erleben“. An insgesamt sieben Stationen laden sogenannte Sinneshaltestellen dazu ein, den Stadtraum bewusst zu erleben. Fünf dieser Haltestellen bilden die Infostelen, zwei weitere werden durch zusätzliche Hinweisschilder abge-deckt. Hier erhalten Besucherinnen und Besucher sowie Germersheimer Bürgerinnen und Bürger kleine Aufgaben oder Impulse, die dazu anregen, alltägliche Details, Geräusche, Eindrücke oder Orte neu wahrzunehmen und wertzuschätzen.

Von der Bürgeridee zur Umsetzung

Die Idee der Innenstadtroute ist nicht neu: Sie wurde bereits vor mehreren Jahren im Rahmen des Innenstadtentwicklungsprozesses „Aktive Stadt“ von Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam erar-beitet und als Leitprojekt im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) verankert. Nun wird diese Idee Schritt für Schritt Realität. Den Anfang für die Innenstadtroute bilden nun die fünf Stelen, die im Rahmen des GAP-Strategieplans in Rheinland-Pfalz unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau im Förderprogramm „LEADER“ der Region „Vom Rhein zum Wein“ mit einer bewilligten Summe in Höhe von max. 11.550 Euro gefördert wurden. LEADER ist ein europäischer Förderansatz zur Entwicklung des ländlichen Raums, bei dem Pro-jekte aus der Region für die Region umgesetzt werden. Ziel ist es, die regionale Identität zu stär-ken und Orte lebenswerter und erlebbarer zu machen. Über das Regionalbudget werden unbüro-kratisch insbesondere kleinere Maßnahmen gefördert, die einen Mehrwert für die LEADER-Region haben. Dank LEADER erhält Germersheim nun ein Angebot, das Orientierung schafft, Identifikation fördert und dazu einlädt, die Innenstadt mit neuen Augen – und allen Sinnen – zu erleben. Eine offizielle Eröffnung der Innenstadtroute ist für das Frühjahr geplant, sobald die Witterung etwas freundli-cher wird. Unabhängig davon kann die Route bereits jetzt eigenständig erkundet werden.

Quelle

Foto: TZiegler | Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Januar 2026, 10:03