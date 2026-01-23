„Die Heidelberger“ freuen sich auf die Ehrenamtskarte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg führt gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg ab Dienstag, 20. Januar 2026, die Ehrenamtskarte ein und würdigt damit das vielfältige ehrenamtliche Engagement in der Stadt. Ehrenamtliches Engagement ist ein zentraler Pfeiler unserer Stadtgesellschaft. Mit der Ehrenamtskarte wollen Stadt und Land all jenen, die sich täglich für ihre Mitmenschen und das Gemeinwohl einsetzen, etwas zurückgeben. Ehrenamtliche aus den Rettungsorganisationen begrüßen die Einführung ausdrücklich. Steffen Wörner, Vorsitzender der DLRG Heidelberg, sieht in der Karte „eine kleine Karte mit großer Wertschätzung“ und ein klares Signal für die Förderung des Ehrenamts.

Ab dem 20. Januar können Ehrenamtliche die Karte online unter www.heidelberg.de/ehrenamtskarte beantragen. Einen garantierten Anspruch haben unter anderem Mitglieder in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks sowie Freiwilligendienstleistende. Alle anderen müssen mindestens ein Jahr lang in hohem Maße in Heidelberg für die Gesellschaft aktiv sein und in den vergangenen zwölf Monaten entweder mindestens 200 Stunden unentgeltlich für das Gemeinwohl engagiert haben oder – bei einer auf ein Jahr befristeten Sonderkarte – mindestens 100 Stunden in einem gemeinwohlorientierten Projekt geleistet haben. Die jeweilige Organisation muss den Umfang des Engagements schriftlich bestätigen.

Inhaberinnen und Inhaber profitieren in Heidelberg und landesweit von zahlreichen Vergünstigungen in Kultur‑, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen. In Heidelberg sind beispielsweise ermäßigte Zoo-Jahreskarten vorgesehen; zudem werden spezielle Angebote wie Karten für Proben der Schlossfestspiele oder exklusive Führungen im Kurpfälzischen Museum verlost. Landesweit öffnen sich unter anderem das Schloss Mannheim, die Staatsgalerie und das Staatstheater Stuttgart sowie das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe zu vergünstigten Konditionen. Die städtische Koordinierungsstelle für Bürgerengagement ist bereits in Gesprächen mit weiteren Partnern, um das Angebot kontinuierlich auszubauen.

Den offiziellen Auftakt bildet am 6. Februar 2026 von 14 bis 17 Uhr eine Veranstaltung im Heidelberger Rathaus. Oberbürgermeister Würzner und Staatssekretärin Dr. Ute Leidig stellen das Programm vor, überreichen die ersten Karten an Ehrenamtliche von Rettungsorganisationen und ermöglichen die sofortige Ausstellung vor Ort – sofern Antrag und Bestätigung mitgebracht werden. Wir sind dabei am 6. Februar.

Quelle: „Die Heidelberger" Gemeinderatsfraktion

